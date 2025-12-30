La lutte contre la pêche INN placée sous le signe de la responsabilité

Dans la soirée du 30 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la 28ᵉ réunion du Comité national de pilotage pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

La réunion a été retransmise en ligne vers les 22 villes et provinces côtières.

Mettant en œuvre les tâches confiées par le Premier ministre lors de la 27ᵉ réunion, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a finalisé un rapport sur l’état d’avancement de la lutte contre la pêche INN et le développement durable du secteur halieutique.

Il a également achevé la base de données de gestion des navires radiés et des navires de pêche à haut risque d’infraction, pour un total de 18.024 navires.

Actuellement, le nombre total de navires de pêche des localités enregistrés et mis à jour dans la base de données Vnfishbase s’élève à 79.174, soit un taux de 100%.

S’agissant des navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation, ils ont été, selon les rapports des localités, placés sous contrôle et confiés aux communes/quartiers ainsi qu’aux forces et agents chargés de la gestion des zones de mouillage.

Au cours de la semaine, aucun navire de pêche n’a été signalé comme ayant été appréhendé par des pays étrangers ; le traitement des entreprises et des navires de pêche ayant commis des infractions par le passé a été mené avec fermeté, tout en poursuivant l’élargissement des enquêtes à l’encontre des individus et organisations concernés afin de les sanctionner strictement conformément à la réglementation.

Concluant la réunion, tout en reconnaissant des progrès notables dans la lutte contre la pêche INN mais encore insuffisants, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exigé la mise en œuvre rigoureuse des directives et conclusions du Secrétariat, du gouvernement et du Premier ministre sur la lutte contre la pêche INN, en garantissant la sincérité, l’objectivité et l’absence de formalisme, non seulement pour les rapports destinés à la Commission européenne (CE), mais aussi dans un double objectif consistant à lever le "carton jaune" de la CE et à développer une pêche vietnamienne durable et responsable, avec une transition marquée de la capture vers l’aquaculture.

Le Premier ministre a précisé que la priorité de la semaine à venir était de régler définitivement les tâches assignées ; d’établir des rapports sincères, objectifs et non formalistes à adresser à la CE ; et d’harmoniser les données entre les différents niveaux, secteurs et localités, en particulier sur les questions recommandées par la CE.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a demandé aux ministères et secteurs de continuer à appliquer strictement le régime de rapports périodiques sur les résultats de la lutte contre la pêche INN adressés au Comité de pilotage, selon le principe des "six clarifications", en précisant clairement : ce qui a été fait, les résultats obtenus, les difficultés restantes, leurs causes, les responsabilités concernées et les engagements en matière de délais d’achèvement.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement intégrera les avis des ministères et secteurs concernés, mettra à jour les données des localités afin de finaliser le rapport et de l’adresser à la CE avant le 5 janvier 2026.

Concernant le projet de directive du Premier ministre sur le renforcement du leadership, de la direction et de la mise en œuvre globale et efficace des tâches et solutions de lutte contre la pêche INN, le Premier ministre a demandé de finaliser le texte et de le soumettre pour promulgation avant le 10 janvier 2026.

VNA/CVN