Molière d'honneur pour Thomas Jolly, chef d'orchestre des cérémonies des JO

Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, a reçu lundi 28 avril un Molière d'honneur, qu'il a aussitôt dédié au spectacle vivant comme "outil " permettant de " faire société " et de " nous recoudre ".

>> JO-2024 : Los Angeles rallume la lumière, au terme d'un show de clôture plutôt sombre

>> "C'est dangereux d'oublier le passé": Akram Khan aux sources de la danse indienne

>> La musique électro en clôture des JO-2024, consécration d'un "patrimoine vivant"

Photo : AFP/VNA/CVN

"Aux techniciens (...), aux spectateurs (...) qui viennent en nombre, aux politiques qui croient au spectacle vivant comme outil pour faire société, organisons-nous, soyons prêts à en découdre mais surtout, comme ces cérémonies l'ont montré, à recoudre, nous recoudre !", a-t-il lancé en recevant la prestigieuse statuette lors de la 36e Nuit des Molières.

"C'est le rôle de de la culture et précisément du spectacle vivant. Et c'est ce voeu que je place dans ce Molière", a-t-il ajouté, devant le monde du théâtre public et privé réuni aux Folies Bergère à Paris, qui lui a réservé une ovation debout.

Étalées entre juillet et septembre 2024, ces cérémonies avaient été saluées en France et à l'étranger pour leur créativité, en particulier la cérémonie d'ouverture des JO sur et le long de la Seine le 26 juillet, voulue par son directeur artistique comme une ode à la diversité.

Rappelant que, le soir-même, "de violents contre-feux ont été allumés et cordonnés" dans les milieux conservateurs et d'extrême droite au sujet de l'un des tableaux commençant par l'image d'un groupe attablé, dont plusieurs drag queens, que certains ont interprétée comme une parodie du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, Thomas Jolly a mis en garde, plus largement, contre une "liberté de création (...) prise pour cible depuis la rentrée".

Ému, ce dernier a par ailleurs souligné l'importance du secteur public de la culture dans sa propre construction de metteur en scène et de comédien.

AFP/VNA/CVN