La puissance du peuple affirmée

Les élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVI e législature et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, organisées le 15 mars à l’échelle nationale, se sont déroulées de manière sérieuse, sûre et ont été couronnées de succès.

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Le taux de participation, proche de l’absolu (99,68%), témoigne avec force, tant auprès du peuple vietnamien que de la communauté internationale, de la vitalité de la volonté populaire et de la démocratie républicaine dans notre pays. Cette réalité ne relève pas seulement du discours, mais s’appuie sur des faits concrets, forgés par plus de 80 ans de construction et de consolidation de la démocratie républicaine au Vietnam, jusqu’à la période actuelle.

Photo : VNA/CVN

Force de la volonté populaire

Apparue dès l’Antiquité en Occident, la république constitue une forme d’organisation étatique issue de la civilisation humaine, fondée sur un pouvoir émanant du peuple, où l’autorité suprême appartient à des organes élus pour une durée déterminée. Toutefois, à ses origines, les droits démocratiques et l’égalité étaient limités : seuls les hommes libres et propriétaires pouvaient voter, tandis que les esclaves étaient exclus de tout droit civique, et que le pouvoir était souvent accaparé par des élites dominantes.

Au fil des siècles, à travers de longues luttes, la démocratie républicaine s’est progressivement perfectionnée. Les principes fondamentaux des élections - suffrage universel, égalité, liberté (ou obligation), vote direct (ou indirect) et scrutin secret - se sont imposés dans de nombreux pays, avec des adaptations selon les contextes politiques, historiques et culturels. Parmi eux, le suffrage universel demeure l’un des droits les plus fondamentaux.

Cependant, des différences subsistent encore aujourd’hui. Dans certains pays, le droit de vote peut être restreint pour certaines catégories, comme les religieux ou les militaires en service actif. Si la majorité des États privilégient le vote libre, certains rendent la participation obligatoire afin de garantir un taux de participation élevé, assorti parfois de sanctions en cas d’abstention.

S’agissant du mode de scrutin, la plupart des pays adoptent le vote direct, permettant aux électeurs de choisir eux-mêmes leurs représentants. D’autres recourent à un système indirect, dans lequel les électeurs désignent un collège électoral chargé d’élire les titulaires des fonctions publiques.

À la lumière de cette évolution historique, le succès des élections au Vietnam pour le mandat 2026-2031 s’explique avant tout par la ligne constante et cohérente du Parti et de l’État dans l’édification d’un État "du peuple, par le peuple et pour le peuple".

Photo : VNA/CVN

Depuis la naissance de la République démocratique du Vietnam, le 2 septembre 1945, le pays applique les principes électoraux les plus avancés : suffrage universel, égalité, liberté, vote direct et scrutin secret. "Tous les citoyens vietnamiens, hommes et femmes, âgés de 18 ans et plus, ont le droit de voter et d’être élus, à l’exception de ceux privés de leurs droits civiques et des personnes atteintes de troubles mentaux" (Décret n°14-SL du 8 septembre 1945).

Succès éclatant des élections législatives et locales

Au Vietnam, le vote est libre et non obligatoire ; chaque électeur choisit de participer en toute conscience. De la Constitution de 1946 à celle de 2025, les droits de l’homme ainsi que les droits et devoirs fondamentaux des citoyens sont clairement consacrés. Les droits politiques permettent aux citoyens de prendre part à la gestion de l’État et de la société.

Conscients du caractère fondamental de ces droits, les électeurs participent volontairement au scrutin dans un esprit de responsabilité civique. Le chiffre de 76.188.970 votants sur 76.436.561 inscrits, soit un taux de participation de 99,68%, constitue une illustration de la force de la volonté populaire.

Le succès des élections des députés de la XVIe législature et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 marque ainsi une étape majeure dans plus de huit décennies de construction de la démocratie républicaine au Vietnam. Organisé pour la première fois dans le cadre d’un modèle d’administration locale à deux niveaux, ce scrutin a démontré l’efficacité du fonctionnement des institutions et du système politique à tous les échelons.

Les électeurs et la population dans leur ensemble ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement des élections et nourrissent l’espoir que les représentants élus accompliront pleinement la mission que le peuple leur a confiée.

Quê Anh/CVN