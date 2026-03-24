Entretien entre les Premiers ministres vietnamien et russe

Les deux Premiers ministres ont convenu des orientations pour surmonter les difficultés, promouvoir une coopération globale, repositionner et élever les relations bilatérales à un niveau supérieur, en les rendant plus profondes et durables, au bénéfice des deux peuples, ainsi que de la paix et de la stabilité régionales et mondiales.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le 23 mars (heure locale), le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un entretien avec son homologue russe, Mikhaïl Michoustine, à Moscou.

Mikhaïl Michoustine a hautement apprécié l’importance de cette visite du Premier ministre vietnamien et affirmé que la Russie attache de l’importance au partenariat stratégique global avec le Vietnam, qu’elle considère comme un partenaires important de premier plan dans la région Asie-Pacifique, souhaitant renforcer davantage l’efficacité de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

De son côté, Pham Minh Chinh a transmis les salutations du secrétaire général Tô Lâm et des dirigeants vietnamiens aux dirigeants russes. Le Premier ministre a réaffirmé que le Vietnam poursuit une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de diversification et de multilatéralisation, considérant la Russie comme un ami fidèle et un partenaire important de premier plan en Europe.

Dans une atmosphère d’amitié, de confiance et de compréhension mutuelle, les deux Premiers ministres ont échangé sur la situation politique et socio-économique de leurs pays.

Ils ont passé en revue les résultats de la coopération bilatérale, affirmant que le partenariat stratégique global continue de se développer de manière globale dans tous les domaines, allant de l’économie, du commerce et de l’investissement à la défense, à la sécurité, à l’énergie et au pétrole, ainsi qu’aux échanges entre les peuples. La confiance politique et les liens étroits entre les deux pays ne cessent de se renforcer.

Les deux parties ont estimé qu’il existe encore un large potentiel de coopération et se déclarant confiantes dans le développement positif des relations Vietnam - Russie.

Les deux Premiers ministres ont convenu des orientations pour surmonter les difficultés, promouvoir une coopération globale, repositionner et élever les relations bilatérales à un niveau supérieur, en les rendant plus profondes et durables, au bénéfice des deux peuples, ainsi que de la paix et de la stabilité régionales et mondiales.

Ils ont convenu de renforcer le dialogue, de consolider la confiance politique, les de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et sur tous les canaux, afin de favoriser une coopération globale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’énergie, de l’agriculture, des transports, de la logistique, de l’éducation, de la culture, du tourisme, des sciences et technologies, ainsi que de la coopération décentralisée et des échanges entre les peuples.

Les deux parties ont affirmé leur détermination à faire de la coopération économique, commerciale et d’investissement un secteur de pointe et pionnier, en mettant en œuvre efficacement l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, dont la Russie est membre, en ouvrant davantage leurs marchés et en promouvant les investissements bilatéraux.

Elles ont reconnu les résultats obtenus dans la coopération énergétique et pétrolière, soulignant qu’il s’agit d’un domaine traditionnel et emblématique de la coopération bilatérale, et ont affirmé leur volonté d’élever ce secteur de coopération stratégique en mettant en œuvre efficacement les projets clés.

Les deux parties ont également convenu d’élargir la coopération dans les domaines des énergies nouvelles, propres et renouvelables, contribuant ainsi à la transition verte et au développement durable.

Les deux dirigeants ont salué la signature de l’accord entre les gouvernements vietnamien et russe sur la coopération pour la construction de centrales nucléaires au Vietnam, considérant qu’il s’agit d’une avancée importante dans la coopération bilatérale en matière d’énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il se sont déclarés convaincus qu’il s’agira d’un futur symbole de l’amitié entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Ils ont également apprécié la signature de nombreux accords dans les domaines de l’énergie, des transports et autres entre entreprises des deux pays, contribuant à la mise en œuvre efficace des protocoles et accords intergouvernementaux et au renforcement de la sécurité énergétique.

Les deux Premiers ministres ont insisté sur la nécessité de faire de la coopération scientifique et technologique un nouveau pilier, en promouvant les échanges dans le cadre de l’Année croisée 2026 de la science et de l’éducation, en élargissant les projets potentiels, notamment dans les technologies de l’information et l’intelligence artificielle, et en renforçant la coopération de recherche dans le cadre du Centre tropical Vietnam - Russie.

Pham Minh Chinh a encouragé la Russie à participer à la consultation, à la conception, au transfert de technologies et à la construction de systèmes de métro au Vietnam, notamment à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Les deux parties ont souligné l’importance de renforcer la coopération culturelle, éducative et touristique ainsi que les échanges entre les peuples. Mikhaïl Michoustine a indiqué que le Vietnam est une destination privilégiée pour les touristes russes et a exprimé le souhait de faciliter davantage les déplacements, d’intensifier les échanges culturels, comme le Festival de la culture vietnamienne sur la Place Rouge en 2025, et de promouvoir l’enseignement du vietnamien en Russie et du russe au Vietnam.

Pham Minh Chinh a proposé que la Russie continue de soutenir la formation de ressources humaines de haute qualité, en augmentant notamment le nombre de bourses dans des domaines tels que les technologies numériques, les nouvelles technologies, la biomédecine, les transports, les sciences fondamentales et les arts académiques...

Il a également remercié la Russie pour son attention envers la communauté vietnamienne sur son territoire et a souhaité que des conditions favorables continuent d’être garanties, tout en affirmant que le Vietnam assurera de bonnes conditions aux citoyens russes vivant, étudiant et travaillant au Vietnam.

À l’issue de l’entretien, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de l’accord entre les gouvernements vietnamien et russe sur la coopération pour la construction de centrales nucléaires au Vietnam.

VNA/CVN