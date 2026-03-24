Le PM Pham Minh Chinh rencontre la présidente du Conseil de la Fédération de Russie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, à Moscou le 23 mars (heure locale), dans le cadre de sa visite officielle en Russie.

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Photo : VNA/CVN

Accueillant chaleureusement le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne de haut niveau, la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko a remercié le Premier ministre pour sa contribution significative aux relations bilatérales ces derniers temps et s'est dite convaincue que sa visite donnerait un nouvel élan à ces relations, contribuant à consolider et à approfondir l'amitié traditionnelle ainsi que le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

La présidente de l'Assemblée fédérale de Russie a félicité le Vietnam pour le succès des élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux, se disant convaincue que la nouvelle assemblée législative poursuivra une coopération étroite et constructive avec l'Assemblée fédérale de Russie, contribuant ainsi au développement continu et solide des relations vietnamo-russes.

Au nom du gouvernement et du peuple vietnamiens, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, amie de longue date et chère au Vietnam, pour l'accueil chaleureux et cordial qu'elle a réservé à la délégation vietnamienne de haut niveau.

Transmettant les salutations chaleureuses et les meilleurs vœux du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, du président de la République, Luong Cuong, et du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, à la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens chérissent l'affection loyale, étroite et sincère que les dirigeants et le peuple russes témoignent au Vietnam. Il a souligné que le développement du partenariat stratégique global avec la Russie a toujours été une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam.

Félicitant la Russie pour ses progrès socio-économiques, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également déclaré que le Vietnam avait poursuivi son développement stable ces dernières années, obtenant des résultats importants et globaux, notamment la réalisation de tous ses objectifs socio-économiques pour 2025.

Saluant le rôle joué par les parlements des deux pays, et en particulier par le Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - Russie, dans le renforcement des relations bilatérales, les deux dirigeants ont convenu de la nécessité, à l'avenir, de poursuivre et d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, y compris parlementaires, afin de consolider la confiance politique et de jeter les bases d'une coopération globale.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties se sont également engagées à continuer de promouvoir le rôle des deux parlements, à coordonner le contrôle de la mise en œuvre des accords conclus entre les deux gouvernements dans les domaines de l'économie et du commerce, de l'énergie et des hydrocarbures, des sciences et des hautes technologies, de la sécurité et de la défense, de la formation des ressources humaines et des infrastructures ; à soutenir la levée des obstacles juridiques pour une coopération efficace dans cette nouvelle ère ; et à renforcer la coopération culturelle, touristique, les échanges entre les peuples et la connectivité entre les localités.

Se félicitant des résultats obtenus lors des entretiens entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue Mikhaïl Michoustine, la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko a réaffirmé son soutien aux propositions vietnamiennes et s'est engagée à coopérer et à soutenir la mise en œuvre effective des engagements pris par les deux parties.

Elle a souligné que, dans le contexte actuel, les deux pays doivent promouvoir la coopération dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz, tout en accordant la priorité à la coopération humanitaire, aux échanges entre les peuples, à l'éducation et à la formation, au tourisme et aux échanges culturels afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les populations des deux pays.

La présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko a suggéré que les deux parties renforcent la coopération locale, mettent en œuvre efficacement les relations existantes et encouragent la création de nouveaux partenariats locaux, notamment suite à la récente réorganisation des frontières administratives du Vietnam, afin d'améliorer encore l'efficacité de cette coopération.

Elle a également souligné que les Russes apprécient particulièrement le Vietnam pour ses paysages magnifiques, et a suggéré que les deux pays organisent davantage de journées culturelles et créent des conditions favorables à l'enseignement du russe au Vietnam afin de renforcer la compréhension mutuelle. La présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a également exprimé l'espoir que davantage de Vietnamiens visiteraient la Russie, non seulement les grandes villes, mais aussi d'autres destinations touristiques renommées.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au Conseil de la Fédération de continuer à soutenir et à faciliter l'intégration de la communauté vietnamienne de Russie au sein de la société locale, contribuant ainsi positivement au développement socio-économique de la Russie et au renforcement des relations amicales entre les deux pays.

Les deux parties ont également évoqué le renforcement de la coordination au sein des instances parlementaires multilatérales telles que l'Union interparlementaire (UIP) et le Partenariat parlementaire eurasien (ASEP), contribuant ainsi à la paix, à la coopération et au développement durable.

Le Premier ministre a exhorté l'Assemblée fédérale de Russie à maintenir une position objective et équilibrée et à soutenir la position et les points de vue du Vietnam et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) concernant le traitement de la question de la mer de Chine méridionale, conformément au droit international, et notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

À cette occasion, la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, a transmis ses salutations au président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a respectueusement transmis à la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matviyenko, l'invitation à se rendre au Vietnam du point de vue du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân. L’invitation a été acceptée avec plaisir.

VNA/CVN