Le Vietnam réaffirme son soutien à la nouvelle direction du Laos

À l’occasion de la première session de la X e législature de l’Assemblée nationale du Laos, les plus hauts dirigeants du Vietnam ont adressé, le 23 mars, des messages de félicitations à leurs homologues lao, nouvellement élus ou réélus à la tête de l’État.

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Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre, Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et la vice-présidente, Vo Thi Anh Xuân, ont envoyé leurs messages de félicitations au secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), Thongloun Sisoulith, élu président de la République, à Sonexay Siphandone, nommé Premier ministre, à Saysomphone Phomvihane, élu président de l’Assemblée nationale, ainsi qu’à Viengthong Siphandone, élue vice-présidente de la République.

Dans leurs messages, les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement salué les nouveaux dirigeants lao choisis par l'Assemblée nationale, soulignant que cette élection témoigne de la confiance et de la haute estime que l’Assemblée nationale et le peuple lao portent à la compétence, au prestige et aux contributions majeures de ces personnalités à la cause révolutionnaire et au développement socio-économique du pays.

Les dirigeants vietnamiens se sont dits convaincus que la nouvelle direction saura guider le peuple lao frère vers la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIIe Congrès du Parti et du Xe Plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2026-2030.

Ces efforts visent à bâtir un Laos pacifique, indépendant, démocratique, uni et prospère, dont la position ne cesse de croître sur les scènes régionale et internationale.

Ils se sont réjouis du développement constant de l’amitié grandiose, de la solidarité particulière, de la coopération globale et du lien stratégique unissant le Vietnam et le Laos, apportant des avantages concrets aux populations des deux pays et contribuant positivement à la paix, à la stabilité et au développement prospère de la région.

Les dirigeants vietnamiens ont affirmé que cette relation particulière constitue un bien commun inestimable, cultivé avec soin par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays.

Ils ont souligné leur détermination à collaborer étroitement avec les nouveaux dirigeants lao afin de consolider davantage ce lien particulier, au service de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde.

Le même jour, Lê Hoài Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, a également adressé ses félicitations à Thongsavan Phomvihane pour sa nomination aux fonctions de vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos. Le chef de la diplomatie vietnamienne s’est dit convaincu que son homologue saura mener une politique étrangère de paix, d’indépendance, d’amitié et de coopération pour le développement, tout en renforçant la coopération substantielle entre les deux nations et leurs ministères.

VNA/CVN