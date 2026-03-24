Renforcer les relations de coopération entre les marines vietnamienne et australienne

Dans le cadre de sa participation à la revue navale internationale marquant le 125 e anniversaire de la Marine royale australienne ainsi qu’à l’exercice multilatéral Kakadu 2026, le navire 016-Quang Trung de la Marine populaire vietnamienne a effectué une visite riche de sens au port de la base navale HMAS Kuttabul, à Sydney, contribuant à renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les marines des deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Après un périple de plus de 11.000 milles nautiques en près de 60 jours, le plus long voyage jamais réalisé par la Marine populaire vietnamienne, le navire 016-Quang Trung a accosté à Sydney, suscitant l’intérêt du public, des touristes internationaux ainsi que de la communauté vietnamienne en Australie. Le drapeau national vietnamien flottant fièrement à son bord symbolise non seulement la fierté nationale, mais participe également à la promotion de l’image d’un Vietnam dynamique, ouvert et intégré au monde.

Le 23 mars, les officiers et marins du navire ont accueilli à bord des représentants des missions diplomatiques vietnamiennes en Australie, des responsables de la Marine royale australienne, ainsi qu’un grand nombre de Vietnamiens d’outre-mer venus visiter et échanger dans une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse. La cérémonie s’est ouverte par l’exécution des hymnes nationaux des deux pays.

Dans son allocution, un représentant de la Marine populaire vietnamienne a souligné que les relations entre le Vietnam et l’Australie n’ont cessé de se consolider et de se développer depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1973. En particulier, leur élévation au rang de Partenariat stratégique global en 2024 a ouvert de nouvelles perspectives de coopération plus approfondie et efficace dans de nombreux domaines, dont la défense et la coopération navale constituent des piliers essentiels.

Ces dernières années, la coopération entre les marines des deux pays s’est intensifiée de manière concrète à travers des échanges de délégations, des formations, des visites de navires et une coordination accrue dans les forums multilatéraux. Ces efforts contribuent non seulement à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles, mais aussi à maintenir la paix, la stabilité et la sécurité maritime dans la région.

Du côté australien, les représentants de la Marine royale australienne ont exprimé leur honneur d’accueillir le navire 016-Quang Trung et la délégation vietnamienne à l’occasion de ces événements majeurs. Ils ont salué le rôle et les contributions du Vietnam dans la promotion de la coopération internationale ainsi que dans le maintien d’un environnement maritime sûr, sécurisé et stable, tout en exprimant le souhait de renforcer davantage la coopération bilatérale dans les temps à venir.

Ce déploiement revêt une importance particulière pour la Marine populaire vietnamienne. Il s’agit en effet de la première participation d’un navire vietnamien à une revue navale internationale aux côtés de 29 bâtiments issus de 20 marines étrangères, illustrant ainsi la capacité croissante de projection, le professionnalisme et le niveau de modernisation de la marine vietnamienne, ainsi que son intégration de plus en plus profonde dans le cadre international.

Pour la communauté vietnamienne en Australie, la présence du navire 016-Quang Trung a suscité une vive émotion et une grande fierté. De nombreux Vietnamiens résidant dans différentes villes ont parcouru de longues distances pour venir visiter le navire et rencontrer ses équipages, témoignant de leur attachement à la patrie. Ces moments de rencontre et de partage, ponctués de chants patriotiques, ont contribué à renforcer les liens entre les Vietnamiens de l’étranger et leur pays d’origine.

Par ailleurs, les activités d’échanges culturels ont laissé une impression positive auprès des participants. Les spectacles artistiques mettant en valeur l’identité vietnamienne, avec des chansons telles que Dáng Việt, Một vòng Việt Nam ou Nối vòng tay lớn, ont animé l’événement et contribué à faire rayonner l’image du Vietnam auprès des amis internationaux.

En définitive, le voyage du navire 016-Quang Trung constitue non seulement une occasion précieuse pour renforcer les compétences opérationnelles et l’expérience des forces navales vietnamiennes, mais aussi une illustration concrète de la politique de défense ouverte, proactive et d’intégration internationale du Vietnam. Il contribue ainsi à consolider la confiance, à approfondir la coopération entre la Marine populaire vietnamienne et la Marine royale australienne, ainsi qu’avec les partenaires internationaux, au service de la paix, de la stabilité et du développement durable dans la région et dans le monde.

VNA/CVN