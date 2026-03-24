Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président du PC de la Fédération de Russie

Dans le cadre de sa visite officielle en Russie, dans la soirée du 23 mars (heure locale), à Moscou, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré Gennady Ziuganov, président du Parti communiste (PC) de la Fédération de Russie.

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne en Russie

>> Le PM dépose des fleurs au monument du Président Hô Chi Minh à Moscou

>> Pham Minh Chinh promeut les projets de GNL avec Novatek

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a félicité ce parti pour avoir renforcé son prestige sur la scène politique russe et pour ses contributions positives permettant à la Russie de surmonter les difficultés ces derniers temps.

Il s’est dit convaincu que la Russie, sous la direction du président Vladimir Poutine et des dirigeants russes, saura relever les défis et poursuivre son développement.Informant sur la situation du Vietnam, Pham Minh Chinh a indiqué que le pays s’efforce de devenir, d’ici 2030, un pays en développement à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé.

Dans ce processus, le Vietnam souhaite bénéficier du soutien et de la coopération de ses amis internationaux, dont la Russie en général et le Parti communiste de la Fédération de Russie en particulier.Il a affirmé que le Parti communiste du Vietnam (PCV) attache toujours de l’importance à son amitié traditionnelle avec le Parti communiste de la Fédération de Russie.

Remerciant le Parti communiste de la Fédération de Russie et personnellement Gennady Ziuganov pour leur soutien constant au Vietnam, le Premier ministre a souhaité que les deux Partis renforcent leurs échanges d’expériences en matière de construction et de consolidation du Parti, développent les échanges théoriques et les recherches pratiques, ainsi que la formation des cadres. Il a également appelé à approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays, au bénéfice de leurs peuples et au service de la paix, de la coopération, de la stabilité et du développement dans le monde.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Gennady Ziuganov a salué la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Russie, estimant qu’elle contribuera à insuffler un nouvel élan aux relations bilatérales.Il a félicité le Vietnam pour le succès du XIVe Congrès national du PCV, des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, ainsi que pour les réalisations remarquables du pays ces dernières années. Il a affirmé que le peuple, l’État et le Parti communiste de la Fédération de Russie considèrent toujours le Vietnam comme un ami fiable et continueront de l’accompagner dans son développement.

Réaffirmant le soutien mutuel entre les deux Partis, ainsi que son attachement personnel au Vietnam, Gennady Ziuganov a exprimé son accord pour renforcer les échanges de délégations de haut niveau, partager les informations sur les activités de chaque Parti, promouvoir les relations entre les organisations de masse, et intensifier la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux des partis politiques, ainsi que lors des événements organisés conjointement, conformément aux propositions du Premier ministre vietnamien.

VNA/CVN