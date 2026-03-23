Le XIVe Comité central du PCV informe de la 1re journée de travail de son 2e Plénum

Le deuxième Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIV e mandat s’est ouvert lundi matin 23 mars à Hanoï, a-t-on appris d’un communiqué de presse sur la première journée de travail du plénum.

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Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Dans la matinée, le Comité central du Parti s’est réuni en plénière. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a prononcé le discours d’ouverture et a présidé le plénum. Le membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a dirigé le plénum au nom du Politburo.

Après la cérémonie d’ouverture, le Comité central du Parti a tenu une réunion à huis clos pour se prononcer sur la nomination des candidats aux postes de dirigeants des organismes de l’État pour le mandat 2026-2031, et l’élection des membres supplémentaires à la Commission du contrôle du Comité central du Parti.

Par la suite, le Comité central du Parti a travaillé en groupes pour délibrer et se prononcer sur les contenus suivants : (1) Perfectionnement du modèle de gestion des organes de presse et des médias nationaux, des Académies des sciences sociales, des sciences et technologies conformément aux exigences de la nouvelle situation ; (2) Règlement de travail du Comité central, du Politburo et du Secrétariat du XIVe mandat ; et (3) Programme de travail du Comité central du Parti du XIVe mandat.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Dans l’après-midi, le Comité central et les délégués ont discuté en plénière des contenus suivants : Perfectionnement du modèle de gestion des organes de presse et des médias nationaux, des Académies des sciences sociales, des sciences et technologies conformément aux exigences de la nouvelle situation ; Règlement de travail du Comité central, du Politburo et du Secrétariat du XIVe mandat ; et (3) Programme de travail du Comité central du Parti de XIVe mandat.

Par la suite, le Comité central et les délégués ont discuté en groupes des contenus suivants : Règlement relatif à l’application de la Charte du Parti par le Comité central du Parti ; Règlement relatif au travail de contrôle, de supervision et de discipline du Parti par le Comité central du Parti ; Règlement de travail de la Commission du contrôle du Comité central du Parti du XIVe mandat ; et Règlement relatif au travail politique et idéologique au sein du Parti.

VNA/CVN