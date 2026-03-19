Hô Chi Minh-Ville : l’aquaculture vietnamienne à l’honneur

Du 18 au 20 mars 2026, les salons VietShrimp Asia 2026 et Aquaculture Vietnam devraient attirer plus de 200 entreprises provenant de 30 pays et territoires.

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Pour la première fois en 2026, l’alliance entre VietShrimp Asia et Aquaculture Vietnam, orchestrée par le groupe Informa Markets au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville, offre un espace d'expérience global d'une envergure sans précédent.

L'événement présente les produits et technologies les plus avancés de la filière crevettière et de l'aquaculture en général, couvrant aussi bien les équipements de biosécurité, la production de semences et l'alimentation que les médicaments vétérinaires aquatiques.

Au-delà des aspects techniques, le salon met en lumière des solutions de soutien à la chaîne de valeur, incluant les services informatiques, le transport, la communication, ainsi que l'hygiène alimentaire et la traçabilité. Par ailleurs, des services de contrôle qualité, allant de l'expertise au traitement de l'eau en passant par la certification à l'exportation, contribueront à élever les standards de durabilité de l'ensemble du secteur.

En marge de l’exposition, une série de conférences, de séminaires techniques et le programme de mise en relation d'affaires (Match & Meet) seront organisés, parallèlement à des activités de soutien aux éleveurs locaux. L'événement propose également un écosystème d'activités approfondies avec des ateliers sur le terrain dans les principales provinces aquacoles du pays, visant à partager les connaissances et à sensibiliser la communauté professionnelle.

Ces deux salons sont perçus comme une opportunité majeure pour les entreprises vietnamiennes de rencontrer des partenaires mondiaux, de décrypter les tendances du marché et de renforcer leur compétitivité. Cette synergie devrait permettre au secteur aquacole national d'accélérer son innovation et son développement durable.

Selon l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), au cours des deux premiers mois de 2026, les exportations de crevettes ont atteint environ 689,5 millions de dollars, soit une hausse de près de 20% par rapport à la même période de 2025.

La crevette à pattes blanches demeure le moteur principal, constituant 57,1% du chiffre d'affaires total, tandis que la crevette géante tigrée enregistre une forte croissance grâce à une demande accrue sur des marchés clés tels que la Chine et le Japon, malgré les pressions persistantes sur le marché américain.

Texte et photo : Truong Giang/CVN