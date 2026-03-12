Vietnam - Danemark

Un projet pour transformer les déchets alimentaires en ressources agricoles

Le projet "Green Hero Solution – Modèle circulaire pour un système agricole et alimentaire adapté au changement climatique au Vietnam" a été lancé le 12 mars à Hô Chi Minh-Ville par la section de l’Union de la jeunesse au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en coopération avec Vietnam FoodBanking Network et l’ambassade du Danemark au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Ce projet s’inscrit dans un contexte de renforcement de la coopération entre le Vietnam et le Danemark dans la transition verte et le développement durable, notamment depuis l’établissement du Partenariat stratégique vert Vietnam - Danemark en novembre 2023. Ce cadre de coopération couvre plusieurs domaines clés, dont les énergies renouvelables, l’économie verte, l’agriculture durable, la gestion des ressources naturelles et l’innovation, avec pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Dans les secteurs de l’agriculture et de l’alimentation, le Danemark partage son expérience, ses technologies et ses modèles de gouvernance afin d’aider le Vietnam à développer un système alimentaire transparent, durable et respectueux de l’environnement.

La conseillère agricole de l’ambassade du Danemark au Vietnam, Sanne Høj Andrén, a souligné que des initiatives telles que "Green Hero Solution" contribuent non seulement à réduire le gaspillage alimentaire, mais aussi à promouvoir des solutions innovantes permettant de construire un système alimentaire plus résilient face au changement climatique.

Selon elle, Hô Chi Minh-Ville génère chaque jour environ 9.000 tonnes de déchets ménagers, dont plus de 60% sont organiques et encore majoritairement enfouis, produisant du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Dans le même temps, de nombreuses communautés vulnérables rencontrent encore des difficultés pour accéder à une alimentation nutritive.

Le projet prévoit de piloter un modèle de système alimentaire circulaire à Hô Chi Minh-Ville et à Cân Tho. Les déchets alimentaires organiques seront collectés auprès d’entreprises et de partenaires puis transformés en compost, utilisé ensuite dans des jardins communautaires du réseau Food Bank pour cultiver des légumes destinés aux familles défavorisées.

Selon Nguyên Tuân Khôi, président fondateur de Vietnam FoodBanking Network, le projet vise notamment à détourner au moins 300 tonnes de déchets organiques des décharges, à réduire environ 600 tonnes d’émissions de CO₂ et à produire près de 40 tonnes de compost. Deux jardins "Green Hero" devraient fournir plus de 500 kg de produits agricoles frais aux foyers en difficulté.

"Green Hero Solution" constitue la première étape du programme Green Hero, visant à connecter entreprises, coopératives, agriculteurs, jeunes entrepreneurs et organisations sociales afin de développer un système alimentaire durable. Le programme ambitionne de promouvoir des modèles innovants permettant d’optimiser l’utilisation des ressources, de réduire le gaspillage alimentaire et de valoriser les produits agricoles.

D’après un représentant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, la promotion de telles initiatives est essentielle alors que le monde gaspille chaque année environ 1,3 milliard de tonnes de nourriture. Ce modèle contribue à transformer la gestion des déchets, à promouvoir un mode de vie plus vert et à soutenir les objectifs de développement durable de l’agriculture vietnamienne.

Dans le cadre de l’événement, plusieurs accords de coopération ont été signés afin d’élargir l’écosystème "Green Hero". Dans les temps à venir, le projet prévoit de développer des jardins communautaires, d’organiser des programmes d’éducation environnementale dans les écoles et de soutenir les initiatives entrepreneuriales vertes des jeunes.

VNA/CVN