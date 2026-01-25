"En avant ! La victoire globale nous appartient"

Photo : VNA/CVN

"En avant ! La victoire globale nous appartient !

Tô Lâm, secrétaire général du Comité centrale du Parti communiste du Vietnam

Le XIVe Congrès national du Parti, qui vient de s’achever avec un très grand succès, est un événement politique d’une importance toute particulière, ouvrant une nouvelle ère de développement pour le pays. Le Congrès a constitué une haute concentration de la volonté, des aspirations et de la détermination de l’ensemble du Parti, de tout le peuple et de toute l’armée ; il a cristallisé l’intelligence et l’aspiration de la nation à s’élever. La devise du Congrès : "Unité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement" n’est pas seulement un slogan, mais véritablement un appel solennel, un impératif de responsabilité devant l’histoire, affirmant une confiance inébranlable dans la voie choisie par le Parti, le Président Hô Chi Minh et notre peuple.

Grâce à un processus de préparation minutieux, rigoureux et scientifique, et à une large consultation des avis au sein de l’ensemble du Parti et de la population, les Documents du XIVe Congrès adoptés reflètent une vision stratégique et une détermination politique au plus haut niveau. En particulier, pour la première fois dans l’histoire des congrès du Parti, le XIVe Congrès a promulgué un Programme d’action accompagné de la Résolution - une avancée décisive visant à garantir la mise en œuvre immédiate de la Résolution dans la pratique. Du choix des orientations à l’élaboration des plans et à l’organisation de la mise en œuvre, tout est défini de manière claire : qui fait quoi, quand, avec quelles ressources et vers quel objectif final. Ainsi, la Résolution du XIVe Congrès devient véritablement un guide d’action pour le Parti et l’ensemble du système politique, une "torche éclairant la voie" sur le chemin d’un nouveau développement.

La Résolution du XIVe Congrès du Parti fixe des objectifs généraux pour la période 2026-2030 ainsi qu’une vision à l’horizon 2045 d’une clarté remarquable, audacieuse mais réaliste : préserver fermement un environnement de paix et de stabilité ; assurer un développement rapide et durable du pays ; améliorer de manière globale les conditions de vie de la population ; renforcer l’autonomie et la résilience afin d’avancer résolument dans la nouvelle ère de la nation. Plus important encore, les Documents du XIVe Congrès ont immédiatement concrétisé cet esprit d’action résolue. Le programme d’action accompagné de la Résolution met tout particulièrement l’accent sur l’exigence de "faire les bons choix - déployer rapidement - mener les actions jusqu’au bout - mesurer les résultats" pour l’ensemble des missions. Chaque grande orientation arrêtée par le Congrès est traduite en un plan de mise en œuvre concret, définissant clairement les objectifs, les solutions et les critères d’évaluation. La pensée selon laquelle "le peuple est la racine" est affirmée de manière constante : le peuple est au centre et le principal acteur du processus de développement ; toutes les politiques visent à améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population, tout en soulignant le respect, l’écoute et la valorisation du rôle de maître du peuple. Grâce à cela, la Résolution du XIVe Congrès ne se limite pas à une vision et à des orientations ; elle porte en elle le souffle de la vie, suscite l’aspiration au développement et une forte dynamique d’action, prête à être mise en œuvre dans la pratique immédiatement après le Congrès.

Des résolutions à l’action

Photo : VNA/CVN

La Résolution est adoptée, le Programme est clairement défini ; il ne reste plus qu’à passer à l’action. Le Congrès exige que tous les comités du Parti, à tous les niveaux, procèdent sans délai à la diffusion, à l’étude et à la concrétisation de la Résolution en programmes et plans adaptés à leurs localités et à leurs unités, afin de faire rapidement entrer la Résolution et le Programme d’action dans la vie réelle. L’esprit général est d’opérer un tournant résolu du "dire" vers le "faire", de la prise de conscience vers l’action. Les Documents du Congrès l’ont clairement indiqué : il est impératif de remédier de manière résolue et complète aux situations de "beaucoup de paroles, peu d’actions", de "beaux discours, médiocres résultats", de "paroles non suivies d’actes", et de mettre fin aux méthodes de travail bureaucratiques et formalistes. Chaque comité du Parti, chaque organisation du Parti, chaque cadre et chaque membre du Parti, en particulier les responsables, doit faire preuve d’un haut sens des responsabilités et donner l’exemple en transformant les décisions en réalités concrètes. Désormais, le principe "joindre la parole à l’action" doit devenir une règle de conduite ; toute orientation et toute mission définies doivent préciser clairement les objectifs et les solutions, lier les responsabilités aux résultats, associer les percées à la durabilité, et faire en sorte que la discipline d’exécution soit indissociablement liée à la satisfaction du peuple.

En entrant dans une nouvelle phase, chaque politique juste, une fois promulguée, doit être mise en œuvre avec une détermination décuplée et des actions centuplées dans la pratique ; la volonté politique doit atteindre son plus haut niveau, les efforts être portés à leur maximum et l’action conduite avec la plus grande fermeté. Tel est l’impératif découlant de la volonté et de l’aspiration au développement de la nation. Du niveau central au niveau locale, des organes du Parti et de l’État au Front de la Patrie et aux organisations sociopolitiques, tous doivent se mobiliser de manière concertée dans un nouvel élan ; dans ce cadre, chaque cadre et chaque membre du Parti, en premier lieu chaque camarade membre du Comité central du Parti, doit montrer l’exemple : oser penser, oser s’exprimer, oser agir, oser assumer ses responsabilités, oser innover et faire preuve de créativité dans l’intérêt général, en plaçant les résultats au service du Peuple comme critère suprême d’évaluation de l’efficacité du travail.

La période des cinq à dix prochaines années

La période des cinq à dix prochaines années constitue une phase charnière, revêtant une importance décisive pour la réalisation des deux objectifs stratégiques du centenaire du pays. Dans ce laps de temps relativement court, nous devons à la fois achever les objectifs du plan quinquennal 2026-2030 et jeter des bases solides pour atteindre des niveaux de développement plus élevés à l’horizon 2045. L’objectif fixé pour 2030 est de faire de notre pays une nation dotée d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur. Cela exige que l’économie enregistre, pendant de nombreuses années consécutives, une croissance moyenne de 10% par an ou plus - un rythme de rupture sans précédent, mais parfaitement atteignable si nous savons mobiliser et valoriser au maximum toutes les ressources. D’ici 2045, nous devons impérativement réaliser l’objectif de bâtir un Vietnam développé, à revenu élevé, à la hauteur des pays les plus avancés du monde.

"C’est précisément en raison du temps limité, des tâches lourdes et de leur caractère décisif que le XIVe Congrès a défini des orientations et des solutions à caractère révolutionnaire et de rupture, afin de saisir chaque opportunité et de surmonter tous les défis. Au cours des cinq prochaines années, nous devons accélérer de manière globale dans tous les domaines clés : l’économie doit connaître une percée afin d’atteindre un rythme de croissance élevé et soutenu ; la science, la technologie et l’innovation doivent être fortement stimulées pour devenir le moteur du développement ; la réforme institutionnelle et l’amélioration de l’environnement de l’investissement et des affaires doivent être menées avec détermination et ouverture afin de libérer l’ensemble des ressources de la société. Parallèlement, les questions sociales telles que l’éducation, la santé et la culture doivent faire l’objet d’investissements à la hauteur de la croissance économique, garantissant un développement harmonieux et durable. Le travail de construction et de rectification du Parti ainsi que du système politique continue d’exiger des standards très élevés, en particulier la constitution d’un contingent de cadres à la hauteur des missions confiées – des personnes “véritablement exemplaires par leurs qualités morales, leur intelligence et leur courage politique, capables de diriger avec succès l’accomplissement des grandes missions que le Parti, l’État et le Peuple leur ont confiées”.

Le mandat du XIVe Congrès du Parti constitue une période d’une importance cruciale, durant laquelle l’ensemble du Parti et de la population doit redoubler d’efforts afin d’enregistrer les plus hauts accomplissements en vue de célébrer le 100e anniversaire de la fondation du Parti (2030). Désormais, la pensée consistant à planifier sur cinq ans avec une vision à vingt ans doit être pleinement intégrée dans la direction et la gestion. Autrement dit, la réalisation victorieuse des objectifs quinquennaux immédiats est aussi de jeter des bases solides pour les objectifs à plus long terme. Les décisions justes et audacieuses prises aujourd’hui ne produisent pas seulement des résultats immédiats pour la période 2026-2030, mais créent également l’élan nécessaire à un développement par bonds successifs au cours des décennies à venir. Si nous savons saisir pleinement les opportunités et surmonter les défis de cette période charnière de cinq à dix ans, le pays s’envolera assurément avec vigueur et concrétisera l’aspiration à devenir un pays puissant vers le milieu du XXIe siècle. À l’inverse, si l’on laisse passer les opportunités ou si l’on fait preuve de lenteur et d’erreurs durant cette phase décisive, le prix à payer sera extrêmement élevé : il pourrait s’agir de la perte d’une opportunité historique pour toute la nation et d’un retard encore plus grand dans un monde en mutation rapide. Conscients de cette réalité, l’ensemble du Parti et du peuple vietnamien renforcent leur détermination à agir avec célérité et fermeté dès le début du mandat, sans tolérer "un seul jour gaspillé, une seule semaine de retard".

Surmonter les défis

Photo : VNA/CVN

Regardant vers l'avenir, nous n'avons d’autre choix que de réussir. Le XIVe Congrès a allumé la flamme d’une foi inébranlable en la victoire, faisant peser sur l'ensemble du Parti et de notre peuple une responsabilité historique à la fois extrêmement lourde et profondément glorieuse. Les difficultés et les défis à venir sont nombreux ; toutefois, notre Parti n’admet aucun recul ni aucun échec sur la voie qu'il a choisie. Aux côtés du Parti se trouvent la confiance, l'attachement et les attentes de plus de 100 millions de compatriotes ; et devant nous se trouve le destin de toute la nation au XXIe siècle. L'objectif d'"un peuple prospère, un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé" fixé par le Parti n'est pas seulement une aspiration, mais aussi une promesse d'honneur faite devant le peuple. C'est pourquoi chaque cadre et chaque membre du Parti, en particulier ceux qui sont "en première ligne", doit se rappeler l'exigence de s'élever et de se dépasser lui-même. Nous n'avons pas le droit de retarder le renouveau, d’être lents à agir, et encore moins de nous montrer complaisants ou de nous reposer sur nos lauriers.

Les enseignements des mandats précédents montrent que là où existent une forte détermination politique ainsi qu'une direction concentrée, unifiée et étroitement suivie, le travail évolue positivement ; à l'inverse, lorsque l'on se relâche, que l'on fait preuve de subjectivisme ou de manque de fermeté, même les orientations les plus justes peinent à aboutir. L'histoire a démontré que le peuple vietnamien n'a jamais cédé devant aucun ennemi ni aucune difficulté. Depuis les premiers temps de l’édification et de la défense du pays, nos ancêtres ont forgé une tradition de ténacité et d'indomptabilité : plus les épreuves étaient ardues, plus ils se montraient unis et solidaires pour vaincre. Au XXe siècle, sous la bannière de la direction du Parti, notre peuple a remporté des victoires "retentissante sur les cinq continents, ébranlant le monde entier". À l'ère nouvelle, sur le front du développement économique et social, nous devons d'autant plus promouvoir l'esprit de "ne pas reculer, ne pas fléchir, seulement avancer, avancer sans cesse".

Notre Parti et notre Peuple sont résolus à remporter la victoire dans l'œuvre d'édification et de défense de la Patrie socialiste, car chaque pas retardé, chaque objectif non atteint affecte l'avenir de toute la nation. "Le succès, assurément le succès !" - tel est l'état d'esprit, telle est la détermination politique que nous gravons profondément dans nos esprits en nous engageant dans la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès. Dans un contexte mondial en pleine mutation, jamais les opportunités et les défis ne se sont entremêlés de manière aussi complexe qu'aujourd'hui. Le destin du pays dépend de notre capacité à saisir les opportunités et à surmonter les défis. Une intégration internationale approfondie signifie que le Vietnam fait face à de fortes pressions concurrentielles, mais elle ouvre également la voie à l'accès aux connaissances, aux technologies avancées et aux ressources de développement en provenance de l'extérieur. La mondialisation économique offre de vastes marchés aux biens et services vietnamiens, mais elle nous impose également de renforcer sans cesse nos capacités endogènes afin de gravir des échelons plus élevés dans la chaîne de valeur mondiale. Les bouleversements géopolitiques dans le monde peuvent affecter l'environnement de paix et de stabilité - condition préalable au développement - ; dès lors, la mission de préserver l'indépendance, la souveraineté et un environnement pacifique devient d'autant plus cruciale. Le nouveau contexte exige une pensée et une vision nouvelles : nous devons faire preuve de proactivité stratégique, demeurer constamment lucides et perspicaces dans l'analyse de la situation, faire preuve de souplesse et de créativité dans les réponses, tout en restant fermes sur les principes, sans dogmatisme ni rigidité. Fort du courage et de l'intelligence de la nation vietnamienne, de la confiance, de l’unité et du consensus du peuple, nous pouvons affirmer que les atouts l'emporteront sur les défis.

La position et la force du pays, après plus d’un demi-siècle de réunification, n'ont jamais été aussi grandes, créant les prémisses nécessaires pour que nous avancions avec confiance. Le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale ne cessent de s'élever, constituant une condition favorable pour mobiliser le soutien et la coopération des amis internationaux. L'essentiel est de valoriser au maximum nos forces internes, de tirer parti des ressources externes et de transformer cette puissance globale en moteur du développement national. L'adaptation proactive et l'innovation active sont précisément la clé permettant au Vietnam de surmonter les turbulences et d'avancer avec assurance dans une époque marquée par de profondes mutations. La victoire est certaine En ce moment particulier, plus que jamais, les paroles du Président bien-aimé Hô Chi Minh résonnent encore : "En avant ! La victoire totale sera certainement nôtre". L'appel lancé par le Président à l'époque est devenu une foi inébranlable en la victoire, mobilisant toute notre nation pour se lever et conquérir l'indépendance et la liberté. Aujourd'hui, dans l'œuvre d'édification et de défense de la Patrie, cet appel continue d'embraser les esprits et de nous exhorter à faire preuve de détermination, à vaincre la pauvreté et le retard, à bâtir un pays prospère et heureux, à marcher de pair avec les amis des cinq continents.

Photo : VNA/CVN

Près de six millions de membres du Parti et plus de 100 millions de compatriotes partagent une flamme intérieure, celle de l'aspiration à un Vietnam fort et prospère. Le XIVe Congrès nous a confié l'étendard de la victoire décisive. C'est le moment pour l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée de resserrer les rangs, d'unir leurs forces et leurs volontés, de redoubler d'efforts dans le travail, l'étude, l'exercice des fonctions et le combat, afin de mettre en œuvre avec succès la Résolution du Congrès. Il est temps de transformer toutes les orientations et résolutions en actions, en résultats concrets. L'avenir et le destin du pays nous pressent d'agir, d'agir avec encore plus de détermination. L'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée agissent dans l'esprit de "chacun travaillant pour deux", forts de nouvelles connaissances, avec l'appui de la science et de la technologie, sous la lumière directrice du Parti. Lorsque nous agissons avec une volonté inébranlable et avançons sur tous les fronts économique, culturel et social tels des "soldats du temps de paix", l'efficacité est décuplée, voire multipliée par cent. Forts d'une foi inébranlable dans la direction du Parti et dans la force du peuple, nous déclarons tous à l'unanimité : "Sous la bannière glorieuse du Parti, pour un avenir radieux de la nation, nous avançons ! La victoire est certaine!". En avant ! La victoire totale nous reviendra !

VNA/CVN