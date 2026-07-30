Le Vietnam renforce son réseau de consuls honoraires à l'étranger

L'élargissement du réseau des consuls honoraires du Vietnam à l'étranger et le renforcement de son efficacité concrète constituent l'une des principales mesures visant à renforcer la protection des citoyens, à promouvoir la diplomatie économique et à mobiliser les ressources nécessaires au développement du pays dans cette nouvelle ère.

>> La diplomatie au service de la mobilisation de la diaspora

>> Les affaires extérieures locales créent de nouveaux espaces de développement

La deuxième Conférence des consuls honoraires du Vietnam à l'étranger, s'est tenue le 30 juillet dans la province septentrionale de Quang Ninh. Organisée en prélude à la 33ᵉ Conférence de la diplomatie, cette rencontre était consacrée à la mise en œuvre des orientations de la politique étrangère définies lors du XIVᵉ Congrès national du Parti, au service des objectifs de développement du pays à l'horizon 2030 et 2045.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la conférence, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a indiqué que cet événement offrait l'occasion d'évaluer l'efficacité du réseau des consuls honoraires du Vietnam et de présenter aux participants les orientations de développement du pays. Sur cette base, les organismes compétents et les consuls honoraires du Vietnam s'attacheront à promouvoir une coopération concrète afin de renforcer les échanges commerciaux et les investissements, tout en améliorant les services consulaires et la protection des citoyens vietnamiens à l'étranger.

Le directeur du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, Doan Hoàng Minh, a indiqué que, depuis la première conférence organisée en 2021, le Vietnam avait nommé 22 nouveaux consuls honoraires et renouvelé le mandat de 32 autres. Le pays compte désormais 48 consuls honoraires en poste en Europe, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et sur le continent américain.

Bien qu'ils exercent leurs fonctions à titre bénévole et ne perçoivent aucune rémunération de l'État, les consuls honoraires ont apporté une contribution significative en mobilisant leurs réseaux et leurs ressources personnelles. Ils ont notamment joué un rôle actif dans l'assistance aux citoyens vietnamiens pendant la pandémie de COVID-19 ainsi que dans un contexte de crises géopolitiques, notamment en Ukraine et au Moyen-Orient.

Ils ont également contribué au rayonnement de la diplomatie économique et de l'image du Vietnam à l'international. Parmi les initiatives marquantes figurent le soutien à la ratification de l'Accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam (EVIPA), la création de l'Association d'amitié Aichi-Vietnam au Japon, ainsi que l'attribution du nom "République socialiste du Vietnam" à une rue de Belo Horizonte, au Brésil.

Afin de faciliter leur travail, le ministère des Affaires étrangères a proposé une nouvelle réglementation autorisant les consuls honoraires à bénéficier de cartes d'exemption de visa électroniques valables jusqu'à trois ans.

Le ministère a indiqué qu'il poursuivrait le développement du réseau des consuls honoraires en identifiant des candidats qualifiés et en leur fournissant des informations actualisées sur le potentiel économique et les opportunités d'investissement du Vietnam, afin de leur permettre de contribuer davantage au développement du pays dans cette nouvelle ère.

Lors de la conférence, les consuls honoraires au Népal, au Brésil et en Nouvelle-Calédonie (France) ont partagé leurs expériences et discuté des moyens d'améliorer encore l'efficacité de leurs activités. Dinh Jean Pierre, consul honoraire du Vietnam en Nouvelle-Calédonie, a souligné l'importance d'une coordination étroite et transparente avec les associations vietnamiennes à l'étranger afin d'assurer une meilleure protection des citoyens. Il a également mis l'accent sur les initiatives visant à préserver et à promouvoir l'identité culturelle vietnamienne à l'étranger.

VNA/CVN