Le président de l’AN vietnamienne reçoit l’ambassadeur de Malaisie

Dans l’après-midi du 6 août à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, a reçu l’ambassadeur de Malaisie, Tan Yang Thai, venu lui présenter ses salutations au terme de son mandat au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le dirigeant vietnamien a chaleureusement félicité le diplomate pour l’accomplissement remarquable de sa mission, tout en saluant ses contributions déterminantes au renforcement des relations de coopération entre les deux pays en général, et entre leurs parlements respectifs en particulier. Il a souligné que ces efforts ont activement participé à l’approfondissement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Malaisie.

Le plus haut législateur vietnamien a exprimé le souhait de voir les relations parlementaires bilatérales s’étendre davantage dans les années à venir. Il a notamment préconisé l’accélération de la signature d’accords de coopération entre l’AN du Vietnam et les deux chambres du Parlement malaisien, à savoir la Chambre des représentants et le Sénat.

Trân Thanh Mân a encouragé les investisseurs malaisiens à élargir leurs activités sur le marché vietnamien, tout en plaidant pour un renforcement de la coopération dans les domaines de la culture, du tourisme, de l’éducation, ainsi que pour une meilleure connectivité entre les localités et une intensification des échanges populaires. Sur la scène régionale, il a appelé à une coordination étroite pour édifier une communauté de l’ASEAN unie et solidaire, capable de faire valoir son rôle central dans la résolution des enjeux stratégiques régionaux.

Pour sa part, l’ambassadeur Tan Yang Thai s’est dit honoré d’avoir pu contribuer, tout au long de son mandat, à l'établissement et au déploiement effectif du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Il a noté avec satisfaction que les échanges de délégations de haut niveau sont devenus réguliers et que la coopération économique et commerciale s’est développée de manière substantielle. Outre les secteurs traditionnels, les deux pays ont su explorer des domaines à fort potentiel tels que la transformation numérique, les énergies renouvelables et les hautes technologies.

Le diplomate a réaffirmé sa certitude que le Vietnam et la Malaisie continueront de promouvoir la solidarité au sein de l’ASEAN et de privilégier le règlement des différends par des voies pacifiques, conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

À cette occasion, l’ambassadeur a exprimé sa gratitude envers les dirigeants vietnamiens pour leur soutien précieux durant son mandat.

Tan Yang Thai a affirmé que, quelle que soit la fonction qu'il occupera à l'avenir, il continuera à œuvrer au renforcement des relations entre les deux pays, en particulier entre leurs Assemblées nationales, contribuant ainsi concrètement au maintien d'un environnement de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN