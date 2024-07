La délégation vietnamienne se lance à la conquête des JO de Paris 2024

Photo : VNA/CVN

La délégation vietnamienne aux JO de Paris, dirigée par le directeur de l’Autorité du sport du Vietnam (ASV), Dang Hà Viêt, est composée de 16 athlètes, 12 entraîneurs, 4 experts, 2 médecins et des fonctionnaires.

Parmi les 16 athlètes, 14 se sont qualifiés pour les épreuves de tir à l’arc, de badminton, de tir sportif, de boxe, de natation, d’haltérophilie, de canoë, de kayak, de judo, d’athlétisme et de cyclisme. Deux autres ont reçu des invitations en natation et en athlétisme.

L’édition 2024 constitue l’Olympiade d’été à laquelle le Vietnam a le moins d’athlètes participants depuis 12 ans. Aux JO de Tokyo 2020, le pays avait envoyé 18 athlètes. Au JO de Rio de Janeiro 2016, il y en avait 23, et au tournoi de Londres 2012, 18.

Faire preuve d’esprit sportif

Une cérémonie marquant le départ de la délégation vietnamienne pour les JO de Paris 2024 a eu lieu le 17 juillet, à Hanoï, en présence de l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Le chef de la délégation vietnamienne, Dang Hà Viêt, a souligné l’attention toute particulière et les encouragements aux athlètes vietnamiens de la part des dirigeants du Parti et de l’État, ainsi que du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Pour se préparer à la plus grande compétition multisports du monde, l’ASV a demandé aux unités compétentes de préparer soigneusement les forces et les conditions nécessaires pour que la délégation vietnamienne obtienne les meilleurs résultats.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong, a demandé aux membres de la délégation vietnamienne de concourir avec honnêteté, noblesse, ténacité et créativité, ainsi que de se surpasser pour atteindre les meilleurs résultats.

La grande question du moment est de savoir quelle discipline a les meilleures chances de remporter des médailles et d’apporter la gloire au sport vietnamien lors de cette édition 2024 à Paris. Le nombre d’athlètes participant aux JO reflète une partie des ambitions du secteur du sport national. L’important est la capacité de rivaliser au niveau mondial.

La délégation vietnamienne se rend aux JO 2024 avec un faible espoir de remporter des médailles. Parmi les 16 athlètes qui feront le voyage, la nageuse Vo Thi My Tiên et la sprinteuse Trân Thi Nhi Yên ne se sont pas qualifiées mais ont été invitées. L’objectif de ces deux jeunes femmes est seulement de se mesurer à la compétition. C’est à peu près le même objectif pour la judoka Hoàng Thi Tinh, les archers Dô Thi Anh Nguyêt et Lê Quôc Phong, les boxeuses Vo Thi Kim Anh et Hà Thi Linh, les badistes Nguyên Thùy Linh et Lê Duc Phat.

Entraînements intensifs

Les archers Anh Nguyêt et Quôc Phong sont déterminés et travaillent avec acharnement pour perfectionner leur technique. “Ils ont des entraînements séparés, avec leurs propres conditions et équipements, suffisants pour se concentrer sur leur exercice”, a déclaré le Sud-Coréen Park Chae-soon, entraîneur en chef de la sélection nationale de tir à l’arc, ajoutant que pendant la préparation des JO de Paris, tous les athlètes vietnamiens travaillent assidûment pour se perfectionner avec sérieux.

Photo : CTV/CVN

En termes d’expérience, Anh Nguyêt est considérée comme plus expérimentée car c’est sa deuxième participation aux JO, lui permettant d’avoir une meilleure compréhension du cadre et des méthodes de compétition. Pour le jeune Quôc Phong, bien qu’il ne soit membre de la sélection nationale que depuis plus d’un an, l’expert sud-coréen a noté des progrès évidents dans ses compétences techniques.

“Avec les résultats toujours meilleurs qu’il obtient, si Quôc Phong maintient sa forme et continue de s’entraîner sans relâche, et avec un peu de chance pendant la compétition, les probabilités de médaille à Paris sont très élevées”, a évalué Park Chae-soon.

“Mon volume d’exercice a augmenté d’environ 400 à 500 tirs par séance. Juste avant les JO, j’ai pu tirer davantage. Ce n’est pas une charge d’entraînement excessive, c’est bénéfique pour des archers comme moi. Plus je tire, plus ma maîtrise s’améliore. Pour moi, ce programme de formation est très bien adapté, m’aidant à me perfectionner et à améliorer mon niveau, surtout dans la phase finale”, a partagé Quôc Phong.

Au vu des performances du passé, le tir sportif et l’haltérophilie font partie des sports dans lesquels le Vietnam espère remporter des médailles lors des JO de Paris. Cependant, face à l’investissement massif des pays du monde entier dans les sports à haut niveau, il sera très difficile pour les athlètes vietnamiens de rivaliser pour les médailles.

Espoir de médailles

La Fédération de tir sportif du Vietnam espère que les deux tireuses Trinh Thu Vinh et Lê Thi Mông Tuyên obtiendront de bons résultats lors des JO de Paris 2024. Lê Thi Mông Tuyên s’est classée 16e lors des éliminatoires de l’épreuve de carabine à air comprimé 10 m féminin et n’a pas réussi à se qualifier pour la finale. Thu Vinh a fait mieux, en se classant 6e de l’épreuve de pistolet à air comprimé 10 m.

Dans l’ensemble, ces deux tireuses auront du mal à décrocher une médaille. Mais comme le tir sportif peut réserver de belles surprises, l’espoir subsiste.

Une bonne performance est attendue pour Trinh Thu Vinh à Paris cet été, et elle se dit confiante pour remplir cet objectif. Le championnat du monde de tir 2023 a été un tournant, permettant au sport vietnamien de découvrir Thu Vinh, car ses résultats lors de cette compétition lui ont valu d’obtenir sa qualification officielle pour les JO de Paris 2024.

“Je me souviens que je n’arrivais pas à y croire quand on m’a annoncé que j’étais qualifiée pour les JO. Mais quand la Fédération internationale de tir l’a confirmé sur place pendant la compétition, j’ai alors réalisé que j’allais vraiment y participer”, s’est rappelée Trinh Thu Vinh.

À l’heure actuelle, la qualification pour les JO de Paris 2024 est le meilleur résultat que Trinh Thu Vinh ait obtenu dans sa carrière. Cependant, la tireuse reste modeste et dit avoir encore besoin de beaucoup de temps pour s’améliorer davantage. Le tir sportif vietnamien se concentre au maximum sur elle en vue des JO de Paris 2024.

Le Vietnam est prêt pour les Jeux paralympiques 2024 Mi-juillet, Dang Hà Viêt, directeur de l’ASV, a annoncé que les préparatifs pour la participation du Vietnam aux Jeux paralympiques de Paris 2024 étaient terminés. La délégation vietnamienne comprendra 14 membres, dont sept sportifs, trois entraîneurs, un médecin et trois cadres. Les sept sportifs qualifiés pour ces Jeux sont Pham Nguyên Khanh Minh (athlétisme), Dô Thanh Hai et Lê Tiên Dat (natation), Lê Van Công, Nguyên Binh An, Dang Thi Linh Phuong, et Châu Hoàng Tuyêt Loan (développé-couché). L’objectif est de remporter une à deux médailles. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 se dérouleront du 20 août au 9 septembre. Ils comprendront 22 sports pour 549 épreuves. La cérémonie d’ouverture aura lieu à 20h00 (heure du Vietnam) le 28 août et la cérémonie de clôture se tiendra à 20h00 (heure du Vietnam) le 8 septembre.

Phuong Nga/CVN