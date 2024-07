La délégation sportive vietnamienne part pour les JO de Paris 2024

Le directeur de l'Autorité du sport du Vietnam, chef de la délégation sportive vietnamienne aux Jeux olympiques (JO) de Paris 2024, Dang Hà Viêt, et d'autres responsables de la délégation sont partis vers mardi minuit 23 juillet pour la France.

Photo : VNA/CVN

Plus de dix athlètes de la délégation sportive vietnamienne étaient déjà sur place à Paris pour préparer les JO de 2024 comme la cycliste Nguyên Thi Thât, la joueuse de badminton Nguyên Thuy Linh...

La nageuse Vo Thi My Tiên, le rameur Nguyên Thi Huong et l'entraîneur Luu Van Hoan (canoë) quitteront Hanoï vendredi 26 juillet. L'athlète Trinh Van Vinh, ainsi que les entraîneurs Luu Van Thang et Nguyên Manh Thang sont les derniers membres de la délégation sportive vietnamienne à arriver à Paris le 31 juillet.

Le calendrier des compétitions débutera avec les tireurs à l’arc Dô Thi Anh Nguyêt et Lê Quôc Phong, qui seront les premiers athlètes vietnamiens en lice. Jeudi 25 juillet, des représentants de la délégation participeront également au Sommet "Sport pour le développement durable" à Paris.

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 aura lieu sur la Seine vendredi 26 juillet à 19h30 (soit 00h30 samedi 27 juillet au Vietnam). La délégation vietnamienne y participera avec dix représentants. Le joueur de badminton Lê Duc Phat et la cycliste Nguyên Thi Thât porteront le drapeau lors de cet événement.

La délégation sportive vietnamienne compte au total 16 athlètes participant aux compétitions à cette arène sportive la plus prestigieuse de la planète.

VNA/CVN