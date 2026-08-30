La croissance à l’heure du changement

Face à l’essoufflement des moteurs traditionnels, le pays engage une transformation profonde de son modèle de développement. Productivité, innovation, réforme, transformation numérique et ressources humaines qualifiées doivent soutenir l’ambition d’une croissance à deux chiffres.

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Transformer la vision du développement

Les conclusions convenues lors du 3e plénum du Comité central du Parti (XIVe mandat) ne consistent pas simplement à ajuster certains objectifs. Elles traduisent un changement de vision du développement : passer d’un modèle fondé sur les capitaux, les ressources naturelles et la main-d’œuvre à bas coût à un modèle reposant sur la productivité, les données, l’innovation et des ressources humaines hautement qualifiées.

La réussite de cette transformation dépend de trois facteurs essentiels : une gouvernance et des institutions capables de transformer les connaissances en produits destinés au marché ; un double rôle de l’État, à la fois bâtisseur et facilitateur du développement, et du marché, avec le secteur privé comme principal moteur ; ainsi que l’association des investissements directs étrangers au transfert de technologies.

Le principal goulot d’étranglement réside dans la capacité à mettre en œuvre les politiques. Quatre solutions sont nécessaires : garantir la pertinence et la faisabilité des politiques publiques ; renforcer les compétences des cadres et responsables publics ; intensifier les liens entre les localités, les instituts de recherche et les entreprises ; et protéger les cadres qui osent agir, innover et prendre des initiatives.

L’ambition ne devient réalité que lorsqu’elle est transformée en capacité d’action et en résultats concrets.

Un triangle pour la croissance

Photo : VNA/CVN

Le modèle de développement national repose sur trois piliers : l’essor économique, la protection de l’environnement et la garantie de la protection sociale. Pour le Vietnam à l’horizon 2045, une hausse du PIB à deux chiffres constitue le sommet du triangle, tandis que l’environnement et la protection sociale en constituent la base. Il s’agit d’un triangle isocèle dans lequel la priorité est donnée à l’investissement en faveur de la croissance, à l’amélioration des revenus et au développement d’une économie verte.

Les ressources humaines et les infrastructures numériques constituent les conditions essentielles à la réalisation de ces objectifs.

Pour parvenir à une croissance supérieure à 10%, l’économie vietnamienne doit identifier et mobiliser de nouvelles sources, issues notamment de la réforme institutionnelle et de la transformation numérique, en complément des moteurs traditionnels.

Éviter le piège du revenu intermédiaire

Photo : VNA/CVN

La question fondamentale est la suivante : comment le Vietnam créera-t-il la prospérité, renforcera-t-il sa compétitivité et améliorera-t-il sa position dans le monde ?

L’objectif d’une croissance à deux chiffres est important, mais il ne peut être atteint en s’appuyant sur un modèle fondé essentiellement sur les capitaux, les ressources naturelles et la main-d’œuvre à bas coût.

Avec le vieillissement démographique et l’intensification de la concurrence technologique, les anciens moteurs permettent seulement d’accroître la taille de l’économie sans en améliorer la qualité.

Le passage à un modèle fondé sur la productivité, le savoir et les technologies constitue une condition essentielle pour permettre au Vietnam d’éviter le piège du revenu intermédiaire.

La Résolution N°19 du 28 juillet 2026 du 3e plénum du Comité central du Parti sur la réforme du modèle de développement du Vietnam a établi une nouvelle vision globale de la croissance, faisant de la réforme de la gouvernance nationale, des sciences et des technologies le socle de la nouvelle phase d’essor.

De la volonté politique aux résultats concrets

Photo : VNA/CVN

La croissance du Vietnam s’est pendant de nombreuses années appuyée sur les investissements, la main-d’œuvre à bas coût, les investissements directs étrangers et les exportations. À mesure que ces moteurs s’essoufflent, la nécessité de passer à un modèle fondé sur la productivité, l’innovation et le renforcement des capacités des entreprises nationales devient de plus en plus urgente.

L’exigence est désormais d’accélérer le passage de la vitesse d’adoption des options à celle de mise en œuvre, afin de transformer la détermination politique en changements substantiels.

La Résolution N°19 fait de la réforme institutionnelle une priorité majeure, une démarche qui exige une coordination étroite et cohérente entre les ministères, les administrations, les localités et les entreprises.

Cette transformation du modèle de développement ne pourra pas reposer sur une seule réforme ou sur un seul secteur. Elle nécessite une mobilisation coordonnée de l’ensemble du système économique et institutionnel afin de transformer les ambitions nationales en capacités nouvelles, puis ces capacités en résultats concrets et durables.

Xuân Lôc/CVN