Mobiliser les ressources de la diaspora

La Une du numéro 34 nous a permis de rester dans un environnement maritime. Souvenez-vous : celle du numéro 33 nous avait conduits dans la province de Khánh Hòa (Centre), et la suivante nous y avait maintenus.

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En pleine mer, 60 Viêt kiêu (Vietnamiens résidant à l’étranger) formaient une splendide étoile de mer symbolisant le Vietnam sur les cinq continents. Originaires de 24 pays et territoires, ils venaient alors d’achever un programme de visite auprès des officiers, des soldats et des habitants du district insulaire de Truong Sa (Spratly), ainsi que de la plateforme DK1, à bord du “Navire de la Grande Union” (Tàu Đai đoàn kêt). Organisée en 2025 , cette initiative illustrait parfaitement la richesse de la diaspora vietnamienne, considérée comme une ressource active et stratégique pour le pays.

Aujourd’hui, la communauté vietnamienne à l’étranger compte plus de 6,5 millions de personnes réparties dans plus de 130 pays et territoires. Cette présence mondiale constitue un atout que le Vietnam entend désormais valoriser davantage.

Dans cette optique, la Résolution N°23 du Politburo vise à renforcer les passerelles entre le Vietnam et sa diaspora. Signée le 2 août 2026 par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, au nom du Politburo, elle appelle notamment les Vietnamiens de l’étranger à participer plus activement à l’œuvre d’édification, de défense et de développement du pays.

La puissance nationale ne repose ainsi plus uniquement sur les ressources du territoire. Elle englobe également les ressources intellectuelles, économiques, scientifiques, technologiques et culturelles de la communauté vietnamienne à travers le monde. Le texte encourage en outre les Vietnamiens de l’étranger à agir comme des ambassadeurs du pays, de son peuple et de sa culture.

L’objectif est de constituer, à moyen terme, un vaste réseau mondial d’experts, de scientifiques, d’entrepreneurs, d’artistes et de jeunes professionnels d’origine vietnamienne. La Résolution vise également à resserrer les liens avec les jeunes générations de la diaspora, tout en préservant la langue vietnamienne et l’identité culturelle nationale.

Hervé Fayet/CVN