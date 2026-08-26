Vietnam - Singapour : la visite du dirigeant Trân Câm Tu marque un jalon historique

La récente visite à Singapour de Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), et la tenue de la réunion initiale du Dialogue stratégique entre les deux nations, constituent un jalon particulièrement important et ont suscité un vif intérêt auprès des experts, des universitaires, des chefs d'entreprise et de nombreux investisseurs singapouriens.

>> Le permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, termine sa visite officielle à Singapour

>> Vietnam - Singapour : des actions concrètes pour un partenariat stratégique intégral renforcé

>> Les médias singapouriens saluent les résultats de la visite du permanent du Secrétariat du PCV, Trân Câm Tu

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), le Professeur Vu Minh Khuong, de l'École de politique publique Lee Kuan Yew, qualifie cette visite d'événement historique car elle marque pour la première fois l'ouverture d'un canal de dialogue stratégique entre les deux Partis au pouvoir.

La visite officielle à Singapour de Trân Câm Tu et d'une délégation de haut niveau du Parti communiste du Vietnam, ainsi que sa coprésidence du premier Dialogue stratégique Vietnam - Singapour, tenu les 24 et 25 août, se sont conclues avec succès.

Selon Vu Minh Khuong, la coopération stratégique entre le Vietnam et Singapour promet un potentiel de création de valeur ajoutée considérable, alliant le potentiel, le dynamisme et les ressources humaines abondantes du Vietnam à l'expertise singapourienne en matière de gouvernance et de développement économique accéléré. Cette alliance stratégique devrait stimuler une croissance fulgurante et renforcer le prestige international des deux pays, mais aussi à accroître leur résilience face aux fluctuations mondiales de plus en plus complexes.

Le Professeur Khuong insiste sur le fait que cette coopération étroite, notamment dans les secteurs de la science, de la technologie, des forces productives et de la gouvernance, pourrait déclencher une transformation majeure dans les efforts de réforme du Vietnam à l’avenir.

Pour concrétiser ces ambitions, l'expert préconise une approche proactive inspirée du modèle singapourien, qui continue d'apprendre des meilleures pratiques mondiales, à l'image de l'aéroport de Changi intégrant l'intelligence artificielle selon un modèle chinois pour optimiser ses flux.

Au lieu de se limiter aux échanges commerciaux et à l’investissement traditionnels, le Vietnam est invité à se concentrer sur la modernisation de ses forces productives et de ses relations de production afin de réaliser des progrès significatifs. Dans cette perspective, la création d'un groupe de travail spécialisé, composé de décideurs politiques, d'entrepreneurs et d'experts, est proposée pour assurer un suivi rigoureux des engagements pris lors du dialogue.

Selon lui, le Vietnam doit prendre des mesures concrètes dès 2026 et préparer des plans clairs pour les années suivantes afin de mettre en œuvre les conclusions du premier dialogue stratégique Vietnam - Singapour. Dans l'esprit de ce dialogue, les 29 secteurs économiques stratégiques et localités du Vietnam doivent élaborer des plans visant à réduire l'écart avec Singapour en matière de gouvernance, de capacité de production et de création de valeur.

VNA/CVN