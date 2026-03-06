Législatives 2026

La confiance des minorités ethniques et des fidèles de Dak Lak dans leur vote

À l’approche des élections législatives et locales du 15 mars 2026, les minorités ethniques et les communautés religieuses de Dak Lak affichent une mobilisation exemplaire. Dans les villages comme dans les paroisses, le sens du devoir civique s’affirme avec conviction et sérénité.

À mesure que se rapproche le scrutin destiné à élire les députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale ainsi que les membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, l’atmosphère se fait plus animée dans les hameaux et les églises de la province de Dak Lak.

Les campagnes d’information sont menées de manière soutenue afin d’expliquer aux habitants les règles, les procédures et la portée de cet événement politique majeur. Réunions communautaires, rencontres avec les électeurs, activités religieuses : autant de canaux mobilisés pour garantir une compréhension claire des enjeux.

Le père Nguyên Minh Hao, curé de la paroisse Mâu Tâm relevant du diocèse de Ban Mê Thuôt, souligne que les messages relatifs aux élections sont régulièrement intégrés aux rassemblements religieux. Selon lui, être un bon fidèle implique non seulement de mener une vie spirituelle exemplaire, mais aussi d’assumer pleinement ses responsabilités de citoyen, notamment en participant activement au vote. Il espère que le scrutin permettra de choisir des représentants compétents, intègres et dévoués, capables de contribuer efficacement à la gestion de l’État et au développement du pays.

Dans le quartier d’Ea Kao, la paroissienne H’Pliêr Niê Kdăm indique que les informations électorales sont diffusées de façon régulière lors des rencontres religieuses et des réunions organisées au sein du village. À l’approche du jour J, chacun est encouragé à exercer son droit de vote dans un esprit de responsabilité et d’engagement collectif.

Transparence et préparation rigoureuse

Parallèlement à la sensibilisation, l’établissement et l’affichage des listes électorales sont réalisés publiquement, conformément aux dispositions légales, dans les maisons culturelles des villages ainsi qu’aux sièges des Comités populaires communaux et municipaux de Dak Lak.

À Briêng B, dans la commune d’Ea Knuếc, Y Mer Ayn explique que les habitants ont pu consulter directement les listes affichées à la maison communautaire. La clarté des informations et leur exhaustivité renforcent la confiance des électeurs dans la valeur de leur bulletin.

Y Huê Êban, secrétaire de la cellule du Parti et chef du village de Briêng B, précise que la révision et la publication des listes sont désormais achevées. Les autorités locales ont travaillé en coordination étroite avec la police communale pour vérifier et recouper les données, garantissant leur exactitude. L’ensemble des étapes préparatoires avance dans le respect du calendrier et des exigences réglementaires, afin d’assurer aux citoyens les meilleures conditions pour participer à cette grande fête démocratique.

Selon la Commission électorale provinciale, tous les travaux liés à l’organisation des élections législatives et locales sont mis en œuvre de manière synchronisée et méthodique, conformément au cadre juridique en vigueur. L’information continue d’être relayée jusqu’aux villages les plus éloignés et aux communautés religieuses, permettant à chaque électeur de prendre part au scrutin en pleine connaissance de cause et de contribuer activement au développement commun du pays.

