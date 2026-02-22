Trump augmente les nouveaux droits de douane mondiaux de 10% à 15%

Un jour après avoir annoncé des droits de douane mondiaux de 10% suite à la récente décision de la Cour suprême, le président américain Donald Trump a déclaré samedi 21 février qu'il va porter ces nouveaux droits de douane mondiaux à 15%.

"Moi, en tant que président des États-Unis d'Amérique, je vais, avec effet immédiat, augmenter les droits de douane mondiaux de 10% imposés à des pays dont beaucoup ont "escroqué" les Etats-Unis pendant des décennies, sans aucune représaille (jusqu'à mon arrivée !), pour les porter au niveau maximal autorisé et légalement testé de 15 %", a écrit M. Trump samedi 21 février dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Il a ajouté qu'au cours des prochains mois, son administration "déterminera et publiera les nouveaux droits de douane légalement autorisés, qui permettront de poursuivre notre processus extraordinairement fructueux - Rendre sa Grandeur à l'Amérique - Plus grande qu'elle ne l'a jamais été!"

Vendredi matin 20 février, la Cour suprême des États-Unis a statué à 6 voix contre 3 que la politique de M. Trump relative aux droits de douane, adoptée en vertu de la Loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA), était illégale.

Furieux de cette décision, M. Trump a signé quelques heures plus tard un décret imposant un droit de douane de 10% sur les importations en provenance de tous les pays.

