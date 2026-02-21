La France promulgue son budget 2026, un déficit attendu à 5%

Le gouvernement français a officiellement promulgué vendredi 20 février, par publication au Journal officiel , le budget de l'État pour 2026, mettant fin à quatre mois de débats parlementaires.

Le texte prévoit de réduire le déficit public à environ 5% du produit intérieur brut (PIB) pour 2026, un niveau supérieur à la cible initiale de 4,7% fixée par le gouvernement, mais inférieur aux 5,4% enregistrés en 2025.

La maîtrise des dépenses publiques constitue l'orientation centrale du texte, malgré une hausse de 6,5 milliards d'euros des crédits de la défense.

Sur le plan fiscal, le gouvernement affirme maintenir la stabilité du cadre fiscal, bien que plusieurs mesures supplémentaires aient été introduites par rapport au projet initial.

Il s'agit du deuxième budget adopté depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024. Pour faire adopter le texte, le Premier ministre Sébastien Lecornu a consenti d'importantes concessions à la gauche et a eu recours à trois reprises à l'article 49.3 de la Constitution. Durant cette période, plusieurs motions de censure déposées par l'opposition ont toutefois été rejetées.

Les négociations autour de ce budget ont temporairement perturbé le marché obligataire français, accentuant les inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives des finances publiques. À la fin du troisième trimestre 2025, la dette publique s'élevait à 3.482,2 milliards d'euros, soit 117,4% du PIB, un niveau qui demeure élevé.

Selon des observateurs, dans un contexte de resserrement des règles budgétaires européennes, la France demeure au-dessus du seuil de déficit de 3% du PIB fixé par l'UE, laissant présager des ajustements budgétaires difficiles dans les années à venir.

