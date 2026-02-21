Droits de douane : les pays ayant conclu des accords avec Trump seront désormais taxés à 10%

Les droits de douane appliqués aux pays ayant signé des accords commerciaux ces derniers mois avec les États-Unis voient également la surtaxe imposée à leurs produits ramenée à 10%, a confirmé vendredi 20 février auprès de l'AFP une source à la Maison Blanche.

Cette décision sera appliquée de manière temporaire, comme pour l'ensemble des droits de douane prévus par le décret signé dans la soirée par le président américain Donald Trump.

Cela concerne notamment des pays, territoires ou blocs comme l'Union européenne, le Japon, la République de Corée ou Taïwan (Chine), qui avaient jusqu'ici accepté des droits de douane de 15%.

