Binh Duong fait ses adieux aux délégations militaires étrangères après le grand défilé

Une cérémonie s’est tenue le 1 er mai dans la province méridionale de Binh Duong pour saluer les délégations militaires chinoise, lao et cambodgienne après leur participation réussie au défilé du 30 avril à Hô Chi Minh-Ville en l’honneur du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025).

>> Le grand défilé du 30 avril est en répétition préliminaire au niveau de l’État

>> Un grand défilé commémore les 50 ans de la réunification nationale

>> 50 ans de la réunification nationale : un défilé empreint de solennité et d’émotion

Photo : VNA/CVN

À l’invitation du ministère vietnamien de la Défense nationale, les délégations de l’Armée populaire lao, des Forces armées royales cambodgiennes et de l’Armée populaire de libération de Chine sont arrivées dans la province les 19 et 20 avril pour s’entraîner et se préparer au défilé.

Lors de la cérémonie d’adieu, le colonel Nguyên Dinh Chuân, commissaire politique du commandement militaire provincial, a déclaré que la province de Binh Duong était honorée d’avoir été chargée d’organiser l’hébergement et la formation des délégations étrangères. Dans un esprit d’hospitalité et de bienveillance, Binh Duong a organisé de nombreuses activités d’échange et un soutien aux terrains d’entraînement afin d’encourager les soldats et de renforcer les relations internationales entre militaires et civils.

Lors du défilé, les formations militaires chinoise, lao et cambodgienne ont laissé une forte impression. La formation militaire lao a marché à l’unisson, faisant preuve d’un sens aigu de la discipline ; la délégation chinoise, accompagnée de 118 soldats de la garde d’honneur, a fait preuve d’une grande solennité, tandis que la délégation cambodgienne a laissé sa marque par sa proximité et sa convivialité, transmettant à chaque pas un esprit de solidarité et d’amitié.

Le colonel Sompheng Keosira, chef de la délégation lao, a déclaré que c’était un honneur et une fierté pour eux de défiler pour la première fois aux côtés des forces vietnamiennes, chinoise et cambodgienne lors d’une célébration aussi grandiose.

Lors de la cérémonie d’adieu, les responsables du commandement militaire de la province de Binh Duong ont sincèrement remercié les trois délégations pour leur participation au défilé, qui a contribué au succès de l’événement et a diffusé un message de paix, de solidarité et d’amitié étroite entre le Vietnam et les pays amis.

VNA/CVN