La coentreprise Viettel-Laos décroche les droits de diffusion du Mondial 2026

La société Star Telecom (Unitel), coentreprise entre le groupe vietnamien Viettel et la partie lao, a officiellement annoncé le 8 juin à Vientiane l’acquisition des droits de diffusion de la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 au Laos.

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L’événement marque une première historique pour le pays, une entreprise de télécommunications locale ayant acquis de manière indépendante l’intégralité des droits de diffusion d’une édition de la Coupe du monde.

Photo : VNA/CVN

Selon l’accord conclu avec la FIFA, Unitel détient les droits médiatiques exclusifs de la compétition sur l’ensemble du territoire lao, couvrant la télévision terrestre, le câble, le satellite, la radio, les plateformes numériques, les services mobiles, les réseaux sociaux ainsi que les retransmissions publiques.

L’entreprise assurera la retransmission en direct des 104 matchs de la compétition sur sa plateforme de divertissement numérique LaoTV ainsi que sur ses autres supports technologiques, permettant aux amateurs de football de suivre l’intégralité de la compétition sans frais d’abonnement.

Outre les retransmissions en direct, LaoTV proposera des rediffusions à la demande, des résumés de matchs ainsi que des émissions spéciales d’analyse et de commentaires sportifs.

Lors de la cérémonie de lancement, le général de division Saichay Kommasith, vice-ministre lao de la Défense, chef d’état-major général de l’Armée populaire du Laos et président du conseil d’administration de Star Telecom, a indiqué que cette diffusion gratuite constituait un geste de reconnaissance envers la population lao. Il a souligné que l’entreprise plaçait depuis toujours le développement du pays et le service à ses citoyens au cœur de sa mission.

Photo : VNA/CVN

Fondée il y a 16 ans, Unitel est aujourd’hui le premier opérateur de télécommunications au Laos. Son réseau couvre 91% du territoire national et ses services mobiles à haut débit sont accessibles dans 89% des zones rurales et reculées. L’entreprise joue également un rôle actif dans la transformation numérique du pays tout en contribuant à la création d’emplois et à de nombreux programmes sociaux.

Coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la phase finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sera la première édition à réunir 48 équipes avec 104 matchs. Elle se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026.

VNA/CVN