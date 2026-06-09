Construire un écosystème au service des petites et très petites entreprises

Le Forum 2026 sur le développement du secteur privé vise à renforcer l’écosystème d’accompagnement des petites et très petites entreprises, en facilitant leur accès aux financements, à l’innovation, aux technologies et aux ressources nécessaires à une croissance durable.

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Le 6 juin, le Département du développement des entreprises privées et de l’économie collective, relevant du ministère des Finances, a organisé le Forum "Construire un écosystème durable de soutien et de développement du secteur privé 2026". Cet événement visait à aider les entreprises privées à accéder aux politiques publiques en matière de finance, de science et technologie, d’innovation et de transformation numérique, tout en renforçant les liens entre les autorités, les organismes d’accompagnement et le monde entrepreneurial.

Photo : VNA/CVN

Le forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution N°57 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, ainsi que de la Résolution N°68 du Bureau politique relative au développement du secteur privé. Son objectif est de mettre en place un réseau d’organismes de soutien destiné aux entreprises, aux ménages commerciaux et aux structures de l’économie collective, afin de favoriser un développement durable.

Selon Nguyên Xuân Tho, directeur adjoint du Département du développement des entreprises privées et de l’économie collective au ministère des Finances, ce type de forum permet aux entreprises d’accéder directement à des experts ainsi qu’à des dispositifs d’accompagnement concrets dans les domaines du financement, des sciences et technologies, de la gestion, de la propriété intellectuelle et de la transformation numérique.

D’après lui, cette initiative marque une nouvelle étape dans la coopération entre les organismes d’appui et les entreprises. Elle contribue à la création d’un réseau professionnel de conseillers capable d’aider les entreprises à accéder aux politiques publiques, aux ressources financières, aux applications scientifiques et technologiques ainsi qu’aux opportunités d’innovation.

Le forum constitue également un espace d’échange réunissant administrations, instituts de recherche, universités, entreprises technologiques et communauté entrepreneuriale. Les participants y partagent leurs expériences et recherchent des solutions pour développer un écosystème de soutien aux entreprises fondé sur l’innovation et l’application des avancées scientifiques et technologiques.

Un écosystème fondé sur l’innovation et la coopération

S’exprimant en marge de l’événement, le professeur associé et docteur Trân Thuong Quang, vice-directeur de l’Institut des sciences et technologies de la santé de l’Université polytechnique de Hanoï, a souligné l’importance d’une coopération entre l’État, les établissements de recherche et les entreprises afin d’accroître la valeur des produits avant leur mise sur le marché.

Selon lui, l’État doit jouer un rôle de catalyseur en soutenant les activités de recherche, tandis que l’Université polytechnique de Hanoï et l’Institut des sciences et technologies de la santé sont chargés d’élaborer les programmes de recherche, de développer les produits et de préparer leur commercialisation. Les entreprises, quant à elles, assurent l’application concrète des résultats de recherche dans la production afin de proposer des produits de haute qualité.

Sur le plan des politiques publiques, Nguyên Hoàng Bach, du Département des entreprises privées du ministère des Finances, a indiqué que le programme d’accompagnement des entreprises repose sur quatre axes principaux : l’amélioration de l’environnement des affaires, la facilitation de l’accès aux ressources, le renforcement des capacités de gestion, de technologie et d’innovation, ainsi que la construction d’un écosystème de soutien.

Des solutions concrètes pour accompagner les entreprises

Au-delà des mesures institutionnelles, l’accompagnement pratique des entreprises joue également un rôle essentiel. Doàn Thi Liên, directrice générale de la société de conseil et de formation Asahi, a expliqué que son entreprise accompagne depuis quatre ans les petites et très petites entreprises. Plus de 100 entreprises ont déjà bénéficié de ses services en matière de formation, de gestion opérationnelle et de développement.

Photo : VNA/CVN

Selon elle, de nombreuses entreprises rencontrent encore des difficultés liées aux finances, aux ressources humaines, à la gouvernance ou à la communication. Les organismes de conseil les aident à identifier ces faiblesses, à élaborer des stratégies de marketing et de vente, à optimiser leurs coûts et leurs processus de gestion afin d’améliorer leur performance économique.

Le forum a également été marqué par la signature d’accords de coopération entre plusieurs organismes d’appui aux entreprises. Parmi les signataires figuraient le Centre d’appui aux entreprises (BAC), le Centre pour le développement du marché des sciences et des technologies (SATITECH), le Centre national des codes-barres (NBC) ainsi que l’Institut des sciences et technologies de la santé de l’Université polytechnique de Hanoï.

Par ailleurs, un espace d’exposition a permis aux entreprises de présenter leurs produits et services phares. Cette initiative vise à favoriser les partenariats, l’intégration dans les chaînes de valeur et l’accès aux réseaux d’experts et de conseillers.

Selon les organisateurs, les entreprises participantes pourront bénéficier de consultations directes avec des spécialistes. Celles qui le souhaitent pourront également faire l’objet d’évaluations sur site et bénéficier d’un accompagnement approfondi dans l’application des sciences et technologies, la mise en œuvre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que l’accès aux financements durables.

À travers ces activités de mise en relation, de conseil et de transfert de connaissances, le forum ambitionne de contribuer à la création d’un écosystème complet d’accompagnement, permettant aux petites et très petites entreprises de renforcer leur compétitivité, de stimuler l’innovation et de se développer durablement dans les années à venir.

Xuân Lôc/CVN