Londres renonce à obtenir l'accès aux données chiffrées des utilisateurs d'Apple

Le Royaume-Uni a renoncé à sa demande très contestée d'accéder pour des raisons de sécurité aux données chiffrées des utilisateurs d'Apple, a affirmé mardi 19 août la directrice du renseignement national américain Tulsi Gabbard sur X.

>> Apple reste très prudent dans l'intelligence artificielle malgré les pressions extérieures

>> Apple fait appel contre une amende de 500 millions d'euros infligée par l'UE

>> L'autorité de la concurrence espagnole étend son enquête à l'encontre d'Apple

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le Royaume-Uni a accepté de renoncer à son mandat obligeant Apple à fournir une +porte dérobée+, qui aurait permis d'accéder aux données chiffrées protégées des citoyens américains et porté atteinte à nos libertés civiles", a-t-elle publié sur le réseau social.

Contacté par l'AFP, le ministère de l'Intérieur britannique s'est refusé à commenter ou infirmer l'existence d'une telle demande. Apple n'avait pas répondu mardi 19 août à la mi-journée.

Citant des sources proches du dossier, le Washington Post avait révélé en début d'année que Londres avait demandé à Apple de créer une "porte dérobée" (un moyen secret pour accéder à des données, ndlr) permettant de "récupérer tous les contenus que les utilisateurs d'Apple du monde entier ont téléchargés sur le cloud".

Une requête effectuée, selon le journal, en vertu d'une loi de 2016 offrant des pouvoirs de surveillance très étendus à la police et aux services de renseignement de Sa Majesté.

Selon une source américaine citée par le Financial Times, le vice-président américain JD Vance, récemment en vacances au Royaume-Uni, "a négocié un accord mutuellement bénéfique selon lequel le gouvernement britannique retirera" sa demande.

Apple avait annoncé en février abandonner le service de chiffrage ultra-sécurisé de son "cloud" (informatique dématérialisée) pour les utilisateurs au Royaume-Uni -sans jamais évoquer le gouvernement britannique, dont la demande reste entourée du plus grand secret.

"Nous n'avons jamais mis en place de +porte dérobée+ ou de +clé principale+ (qui permet de chiffrer et déchiffrer des données, ndlr) pour aucun de nos produits ou services et nous ne le ferons jamais", avait souligné le géant californien.

Apple a aussi déposé une plainte devant l'Investigatory Powers Tribunal (IPT), chargé du contrôle des pouvoirs d'enquête et du renseignement, selon un document publié sur le site du tribunal.

L'affrontement avec le gouvernement britannique s'inscrit dans un débat technologique et politique de fond depuis des années entre les partisans d'une protection absolue de la vie privée et ceux qui y voient un obstacle aux enquêtes criminelles ou terroristes.

Parmi les géants américains de la "tech", Apple est celui qui communique le plus sur la sécurisation des données de ses utilisateurs.

AFP/VNA/CVN



