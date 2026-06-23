Sri Lanka : une unité militaire spéciale pour endiguer une épidémie de dengue

Le Sri Lanka va mobiliser des militaires au sein d'une unité spéciale pour endiguer la propagation de la dengue, une maladie transmise par les moustiques, alors que les autorités sanitaires ont alerté mardi 23 juin sur le fait que les hôpitaux sont submergés par plus de 1.000 admissions par jour.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le bureau du président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake a indiqué que des officiers de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air rejoindraient une unité spéciale chargée d'identifier et de détruire les lieux de reproduction des moustiques.

"Outre la mise en place de cette unité militaire spéciale, les lois seront également strictement appliquées à l’encontre de ceux qui laissent les moustiques se reproduire sur leur propriété", précise le communiqué.

La dengue provoque une forte fièvre, des maux de tête, des nausées, des vomissements, des douleurs musculaires et, dans les cas les plus graves, des hémorragies pouvant entraîner la mort.

Près de 50.000 cas ont été signalés cette année, avec 29 décès, bien que ce chiffre reste bien inférieur au pic de 2017, où 186.000 patients avaient été recensés et 440 décès enregistrés.

Le moustique Aedes, vecteur de la dengue et reconnaissable à ses pattes rayées de noir et de blanc, se reproduit dans les eaux stagnantes.

Une campagne nationale visant à éliminer les lieux de reproduction sera lancée mercredi 24 juin.

Le Sri Lanka connaît une recrudescence de ce virus transmis par les moustiques depuis début juin, avec plus de 1.000 cas signalés en une seule journée cette semaine, selon les données officielles.

La cellule gouvernementale chargée de la dengue a déclaré craindre que les hôpitaux publics et privés ne soient pas en mesure de faire face à une nouvelle augmentation du nombre de cas.

"Les hôpitaux sont déjà sous pression", a déclaré aux journalistes à Colombo le responsable de l'unité, Kapila Kannangara.

Les pluies de mousson, les eaux stagnantes dues aux récentes inondations et les déchets déversés de manière anarchique ont créé des conditions idéales pour la prolifération rapide des moustiques.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que la dengue et d’autres virus transmis par les moustiques se propagent plus rapidement et plus loin en raison du changement climatique.

AFP/VNA/CVN