France : les hôpitaux se préparent à l'arrivée des victimes de la chaleur

Des malaises, de l'inquiétude, des demandes de conseils... la canicule a fait grimper nettement les appels au 15, mais les afflux de patients dans les services d'urgences sont plutôt attendus dans les jours à venir, quand les organismes les plus fatigués risqueront de lâcher prise.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À la mi-journée, la ministre de la Santé Stéphanie Rist interrogée sur Ici (Radio France) a indiqué que les appels au 15 étaient en hausse "de 20 à 30% selon les régions", en rappelant que tous ces appels ne débouchaient pas forcément sur une hospitalisation, mais aussi sur de simples conseils ou bien sur l'envoi de SOS Médecins.

"On reste vigilant parce qu'on sait aussi que l'effet de la canicule arrive cinq à dix jours après le début de la canicule. Cette semaine est vraiment la semaine où il faut être très prudent", a-t-elle ajouté.

Ce week-end et ce lundi 22 juin, "on reçoit un très grand nombre d'appels" au 15, une hausse de "30 à 40% de l'activité habituelle au niveau national", a indiqué de son côté le Pr Louis Soulat, chef des urgences de Rennes et membre du conseil d'administration du syndicat Samu-Urgences de France (SUDF).

Mais l'organisation des Samu-SAS (service d'accès aux soins, qui associe urgentistes et médecine de ville) permet à ce stade de les gérer et de "protéger les services d'urgences" en limitant les arrivées de patients à ceux qui ont besoins de soins hospitaliers qui ne peuvent attendre, a-t-il ajouté.

Lundi 22 juin, les services d'urgence des hôpitaux n'enregistraient "pas d'augmentation significative des passages des plus de 75 ans", a indiqué le docteur Soulat. Mais les médecins savent que plus les jours vont passer, plus le risque de voir les patients affluer dans les services d'urgences va grandir.

"Au début l'organisme encaisse", mais probablement dès mardi 23 juin ou mercredi 24 juin, "il y aura plus de décompensations psychiatriques, de problèmes de diabète, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisants rénaux...", a expliqué Louis Soulat, craignant aussi la hausse des noyades.

Les décompensations de maladie chroniques "vont s'accélérer en début de semaine", avait également prévenu dimanche l'urgentiste Agnès Ricard-Hibon, porte-parole de SUDF.

Suivi des lits de réanimation

Cela "peut toucher tout le monde" : "des personnes de 50 ans, des femmes enceintes, les enfants, des personnes épileptiques, etc.". Ces personnes arrivent avec "une détresse respiratoire, neurologique, de l'inconscience, des convulsions", a-t-elle décrit.

Sur Ici, la ministre de la Santé a en tout cas appelé à ne pas prendre à la légère les signes de détérioration de son état de santé.

"Appelez le 15 si vous ne vous sentez pas bien (...) Ne vous dites pas que vous allez surcharger le système, parce que les coups de chaud, il faut les prendre très tôt", a-t-elle dit.

En Île-de-France, où la préfecture de Paris a activé le "niveau 3" du plan canicule, l'AP-HP qui regroupe les hôpitaux publics parisiens a indiqué que ses services d'urgence étaient "organisés et mobilisés pour accueillir les patients".

"Une attention particulière est portée sur toute difficulté ou arrivée massive de patients présentant des symptômes pouvant être attribués à la canicule, ainsi qu'au suivi des lits en réanimation et soins critiques", a-t-elle indiqué.

Les hôpitaux parisiens mettent par ailleurs en place des mesures de limitation de la chaleur, a-t-elle indiqué : "déploiement de films teintés et de stores extérieurs sur les fenêtres, diminution du niveau d'éclairage, installation de ventilateurs, brumisateurs et climatiseurs, aération nocturne".

AFP/VNA/CVN