La Banque du Japon relève son taux directeur à son plus haut niveau depuis 30 ans

La Banque du Japon (BoJ) a relevé vendredi 19 décembre son taux d'intérêt de référence de 25 points de base à 0,75%, son plus haut niveau en trois décennies, à l'issue d'une réunion de deux jours sur la politique monétaire.

Il s'agit de la première hausse des taux depuis janvier et également de la première sous l'administration de la Première ministre Sanae Takaichi, qui prône une politique budgétaire agressive et un assouplissement monétaire.

Cette hausse des taux s'inscrit dans le cadre de la dernière mesure prise par la banque centrale en vue d'une normalisation monétaire après que la BoJ a mis fin à sa politique de taux d'intérêt négatifs en mars 2024. La banque centrale a relevé son taux directeur en juillet 2024, puis à nouveau en janvier.

Depuis l'entrée en fonction de Mme Takaichi, le yen s'est fortement déprécié, dans la crainte que sa politique expansionniste ne détériore davantage la santé budgétaire du Japon, entraînant la vente de la devise et des obligations d'État. Le rendement des obligations d'État à 10 ans nouvellement émises servant de référence, un indicateur clé des taux d'intérêt à long terme, se rapproche de 2%.

Les anticipations du marché concernant de nouvelles hausses des taux se sont intensifiées, alors que le Japon continue de faire face à une inflation persistante et à des taux d'intérêt réels négatifs.

