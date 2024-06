Cinq pays élus membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU

Le Danemark, la Grèce, le Pakistan, le Panama et la Somalie ont été élus jeudi 6 juin membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de deux ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les membres élus assumeront leurs nouvelles responsabilités du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.

Les cinq pays candidats n'avaient pas d'opposant.

Ces nouveaux membres élus remplaceront les cinq membres non permanents sortants, à savoir l'Équateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse.

Le Conseil de sécurité est considéré comme l'organe le plus puissant des Nations unies. Ce conseil, chargé de maintenir la paix et la sécurité internationales, peut prendre des décisions juridiquement contraignantes et a le pouvoir d'imposer des sanctions de d'autoriser l'usage de la force.

Xinhua/VNA/CVN