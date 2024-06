Entrevue entre le Premier ministre vietnamien et le président russe

Photo : VNA/CVN

Saluant la visite d’État au Vietnam du président russe à l’occasion du 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations d’amitié Vietnam - Russie, le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam était toujours reconnaissant pour le soutien et l’aide précieux que le peuple soviétique d’hier et le peuple russe d’aujourd’hui lui avaient accordés au fil de son histoire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est déclaré convaincu que le président Vladimir Poutine continuera de s’intéresser et de soutenir le Vietnam et le développement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Il a exhorté les deux pays à travailler en étroite collaboration, à créer un nouvel élan à leur amitié traditionnelle et à leur coopération multiforme, à résoudre rapidement les difficultés et entraves pour promouvoir leur coopération bilatérale, notamment économique, commerciale, d’investissement et d’intégration internationale, contribuant à approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie.

Le Vietnam est un partenaire de confiance et de longue date de la Russie, a affirmé le président Vladimir Poutine, évoquant les relations bilatérales honorées par le temps, de nombreuses réalisations politiques et diplomatiques obtenues, les relations politiques de confiance constamment renforcées, la croissance des échanges commerciaux, les projets d’investissement fructueux l’un dans l’autre, et la coopération en matière de culture, d’éduction, de science, de technologie, et les échanges entre les peuples.

Il a affirmé que cette visite était une occasion importante pour les deux parties d’échanger et de convenir des mesures visant à promouvoir la coopération dans tous les domaines, notamment l’économie et le commerce, la science et la technologie, l’énergie, les échanges populaires, l’humanité, et de renforcer le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Afin de promouvoir la coopération économique, qui constitue un pilier important du partenariat stratégique intégral, les deux parties se sont accordées pour améliorer l’efficacité opérationnelle des mécanismes de coopération bilatérale, notamment le Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale et scientifique et technique, convenir rapidement et mettre en œuvre le Plan directeur de développement de la coopération Vietnam - Russie jusqu’en 2030, la Liste des tâches prioritaires Vietnam - Russie pour la période 2024-2025; renforcer la coopération financière et de crédit conformément au droit international et à la législation des deux pays pour faciliter le commerce et les investissements entre les deux pays.

Le chef du gouvernement a exhorté les deux parties à maximiser les avantages de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique, et a demandé à la partie russe de continuer à supprimer ses barrières commerciales afin de faciliter davantage les échanges commerciaux, en particulier les exportations des biens de consommation et des produits agricoles et aquatiques vietnamiens sur le marché russe, d’augmenter le quota d’exportation de riz vietnamien et de créer des conditions favorables pour les exportations agricoles russes au Vietnam.

En matière d’investissement, les deux parties soutiennent la mise en œuvre rapide d’un certain nombre de projets phares russes à grande échelle dans les domaines des infrastructures, des chemins de fer, des trains urbains, des métros et des énergies renouvelables au Vietnam, la création des conditions favorables pour le renforcement de la présence des entreprises des deux pays l’un dans l’autre.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que la coopération pétrolière, gazière et énergétique est un pilier important de la coopération économique Vietnam - Russie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux deux parties de trouver des solutions pour résoudre les difficultés et améliorer l’efficacité des projets de coopération gazo-pétrolière, affirmant la disposition du Vietnam à créer des conditions favorables permettant à la coentreprise Vietsovpetro ainsi que des entreprises russes du pétrole et du gaz telles que Zarubezhneft et Gazprom d’élargir leurs activités au Vietnam.

Les deux parties soutiennent l’élargissement de la coopération dans le domaine des énergies nouvelles, propres et renouvelables, telles que le GNL et l’énergie éolienne offshore, afin de contribuer à l’objectif de développement durable.

Les dirigeants des deux pays ont convenu de continuer à promouvoir la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’information et de la communication, de la culture, des sports, du tourisme et du travail.

Le chef du gouvernement a proposé de négocier l’Accord de transport et de commerce maritime pour promouvoir le commerce et les investissements, renforcent la connectivité aérienne, ainsi que l’Accord sur les conditions de voyage des citoyens des deux pays, l’Accord sur l’attraction et le recrutement de travailleurs vietnamiens qualifiés en Russie, de créer les conditions pour promouvoir les échanges entre les peuples et la coopération touristique.

Les deux dirigeants ont soutenu le renforcement de l’enseignement et de la promotion des langues vietnamienne et russe dans chaque pays en promouvant le rôle des centres culturels.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à la Russie de soutenir la formation des athlètes vietnamiens dans les sports forts russes tels que la gymnastique et les échecs ; les deux parties vont bientôt entamer des négociations et signer un nouvel accord sur le travail et la formation professionnelle, qui constitue un domaine de coopération traditionnel entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Ils ont reconnu les contributions positives des citoyens des deux pays vivant, travaillant et étudiant sur le territoire de l’autre dans la consolidation et le renforcement des relations d’amitié traditionnelles afin de promouvoir la coopération entre le Vietnam et la Russie. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé aux autorités russes de continuer de faciliter la vie, les affaires stables et légales et l’intégration de la communauté vietnamienne en Russie.

Les deux dirigeants ont discuté des questions régionales et internationales d’intérêt commun et ont convenu de continuer de se coordonner étroitement dans les forums multilatéraux, notamment les Nations Unies, l’ASEAN, l’APEC... Le président de Vladimir Poutine a reconnu la position objective et équilibrée du Vietnam sur la question ukrainienne.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam soutenait la résolution pacifique des différends et désaccords conformément au droit international et à la Charte des Nations unies, en tenant compte des intérêts légitimes des parties prenantes, pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde ; et que le pays était prêt s’engager dans les efforts internationaux avec la participation des parties prenantes pour trouver une solution pacifique et durable à la question ukrainienne.

Concernant la Mer Orientale, les deux parties soutiennent la résolution des différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM 1982) ; le maintien de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol; la mise en œuvre pleine de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et la conclusion rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace.

L’entrevue s’est déroulée dans une atmosphère d’amitié, de confiance et de compréhension mutuelle. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa conviction que la visite d’État au Vietnam du président Vladimir Poutine constituerait un jalon important dans l’approfondissement de l’amitié traditionnelle de longue date et du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

VNA/CVN