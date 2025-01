Le Premier ministre Pham Minh Chinh décore les forces armées de Hô Chi Minh-Ville

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué samedi 4 janvier les efforts exceptionnels des forces armées de Hô Chi Minh-Ville dans la prévention et la lutte contre le COVID-19, le maintien de la sécurité, la consolidation de la défense, l’édification et la défense de la Patrie.

Photo : VNA/CVN

En l’honneur de ses contributions significatives, les forces armées de Hô Chi Minh-Ville se sont vu décerner pour la troisième fois le titre de Héros des Forces armées populaires par le Parti et l’État.

Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que cette distinction honorifique démontre l’attention et la reconnaissance du Parti, de l’État et du peuple pour les grandes contributions des forces armées de la ville, et est également un signe d’attente pour leurs nouvelles réalisations et victoires.

Il a ainsi appelé à accroître l’efficacité de la direction du Parti et de l’administration d’État dans les affaires militaires et de défense, à consolider la préparation pour répondre de manière opportune et efficace aux défis de sécurité, à adopter des lignes directrices et des politiques pour gérer avec succès les situations, sans tomber dans la passivité ou la surprise.

Il a appelé au renforcement de la construction de la défense de tout le peuple associée à la sécurité populaire, en continuant à se conformer aux résolutions du Comité central du Parti communiste du Vietnam sur la construction d’une armée rationalisée, forte et bien exercée, ainsi qu’à la synchronisation des solutions pour construire des forces armées locales fortes.

Il a appelé à améliorer la qualité et l’efficacité de la mobilisation de masse, à renforcer la solidarité avec le peuple, à prendre soin de la vie matérielle et spirituelle des soldats et des officiers et à promouvoir des activités de gratitude envers les personnes ayant des mérites révolutionnaires et les familles bénéficiaires des politiques sociales.

Construction d’une ville prospère et développée

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a exprimé sa confiance qu’à l’avenir, les forces armées de Hô Chi Minh-Ville continueront de contribuer à la construction d’une ville prospère et développée, en vue d’un pays riche, puissant, civilisé et prospère.

Les forces armées de Hô Chi Minh-Ville ont été créées le 4 septembre 1945. Tout au long de l’oeuvre de libération nationale, elles ont continuellement grandi et mûri, remportant de nombreuses victoires retentissantes.

Pendant la pandémie, Hô Chi Minh-Ville a mobilisé plus de 36.000 officiers, soldats et miliciens dans des activités de prévention et de contrôle contre le COVID-19.

Alors que la pandémie se développait de manière complexe, que le nombre d’infections et de décès augmentait et que le système de santé local était surchargé, les forces armées ont participé au transport de près de 16.000 tonnes de nourriture et ont distribué plus de deux millions de sacs d’articles de première nécessité.

Elles ont soutenu la livraison de près de 280.000 commandes et ont mis en place 500 équipes médicales militaires mobiles pour prélever des échantillons, effectuer des tests rapides et vacciner les résidents, entre autres activités.

Les forces armées de Hô Chi Minh-Ville ont également obtenu des réalisations importantes en matière de coordination pour le maintien de la sécurité politique et de l’ordre social dans la ville.

VNA/CVN