Le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân se rend à Yên Bai

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, il a remis l’Ordre du Travail de deuxième classe du président de la République à l’organisation du Parti, à l’administration et à la population du district de Van Yên.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Hoàng Trung, a présenté la décision du Premier ministre de reconnaître le district de Van Yên comme répondant aux critères de la Nouvelle ruralité.

Le secrétaire du Comité du Parti provincial de Yên Bai, Trân Huy Tuân, a chaleureusement salué les efforts, le dévouement et la responsabilité des générations de responsables, de fonctionnaires, de membres du Parti, de la population locaux dans le développement du district.

En même temps, il a exhorté le Comité du Parti, l’administration, les forces armées et la population de tous les groupes ethniques du district de continuer à promouvoir la tradition révolutionnaire, l’esprit de solidarité, la volonté d’être autonome, l’autonomie et l’aspiration à s’élever, faisant de Van Yên une localité bien développée de la province, une zone urbaine de niveau 4 et une des zones urbaines satellites importantes de la région moyenne et montagneuse du Nord.

Changements notables

Photo : VNA/CVN

En se lançant dans la construction de la Nouvelle ruralité en 2011, les communes du district de Van Yên n’ont atteint qu’une moyenne de cinq critères. Grâce à la mise en œuvre synchrone et efficace du programme cible national de construction de la Nouvelle ruralité et de nombreux programmes et projets des administrations centrales, provinciales et de district, Van Yên a mobilisé l’ensemble du système politique pour participer à la construction de la Nouvelle ruralité avec un montant total de plus de 5,7 billions de dôngs pour investir dans la modernisation des infrastructures.

La physiononomie de la campagne de Van Yên a connu des changements notables tandis que les infrastructures ont été investies et modernisées et la vie culturelle, sociale et spirituelle de la population s’est améliorée. De nombreux nouveaux facteurs, de nombreux bons modèles économiques sont apparus dans le district, contribuant à l’amélioration de la vie matérielle et spirituelle de la population locale.

À ce jour, les 24/24 communes du district ont atteint les nouvelles normes, dont cinq communes ont atteint les nouvelles normes avancées du programme. Le district a également rempli 9/9 critères selon les critères nationaux fixés pour les districts néo-ruraux pour la période 2021-2025.

Grâce à sa détermination et à ses efforts remarquables, Van Yên a obtenu le statut de district néo-rural un an avant l’échéance fixée dans les résolutions des congrès du Parti de la province et du district, et est devenu le seul district néo-rural de la région moyenne et montagneuse du Nord à être cité à l’honneur en 2024.

VNA/CVN