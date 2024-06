La 10ᵉ Journée internationale du yoga célébrée à Hô Chi Minh-Ville

Intégrée à une série d'activités commémoratives, la Journée a rassemblé 1.500 participants qui ont pratiqué des mouvements de base du yoga, symbolisant l'harmonie entre l'homme et la nature et promouvant une vie plus épanouissante.

Madan Mohan Sethi, consul général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville, a souligné l'importance du yoga pour favoriser l'unité et l'harmonie entre les individus et les communautés, tant au niveau national qu'international, pour une meilleure santé globale.

Nguyên Nam Nhân, directeur adjoint du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, a salué le yoga comme un "don inestimable" de l'Inde, mettant en avant ses bienfaits pour la santé physique et mentale ainsi que sa capacité à promouvoir l'équilibre de la vie et l'harmonie entre l'homme et la nature.

Depuis 2015, la Journée internationale du yoga est devenue un événement annuel à Hô Chi Minh-Ville, attirant chaque année un nombre croissant de participants. M. Nhân a exprimé sa gratitude pour le rôle joué par cet événement dans la sensibilisation aux bienfaits du yoga et dans le renforcement des liens culturels et amicaux entre le Vietnam et l'Inde.

Unissant les cultures à travers le yoga

La 10ᵉ Journée internationale du yoga a été l'occasion de célébrer les valeurs partagées par le Vietnam et l'Inde, en particulier la promotion de la santé et du bien-être à travers des pratiques holistiques comme le yoga. L'événement a également mis en lumière la contribution du yoga à la réalisation des Objectifs de Développement durable des Nations unies.

Le yoga, discipline indienne vieille de 5.000 ans, combine des exercices physiques, mentaux et spirituels pour favoriser l'harmonie du corps et de l'esprit. En reconnaissance de ses bienfaits universels, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré le 21 juin Journée internationale du yoga en 2014.

En 2024, l'ambassade de l'Inde à Hanoï et le consulat général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville organisent conjointement la Journée internationale du yoga dans 40 provinces et villes du Vietnam, témoignant de l'intérêt croissant pour cette pratique dans le pays.

Texte et photos : Quang Châu/CVN