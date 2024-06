Hanoï : les rues "ne dorment jamais" pendant l'Euro 2024

Photo : Trung Kiên/CVN

Dès le début de soirée, les bars à bière et les cafés au cœur de la capitale se remplissent de supporters vietnamiens et étrangers rassemblés pour regarder les matchs de l’Euro-2024.

Dans les "rues qui ne dorment jamais" comme la rue Ta Hiên, arrondissement de Hoàn Kiêm, des centaines de personnes mangent et boivent, attablées devant les matchs. À mesure que la nuit tombe, la rue est de plus en plus fréquentée et animée. Le propriétaire d’un bar de la rue Ta Hiên constate que ces derniers jours, son chiffre d’affaires est 3 à 4 fois plus élevées que les jours ordinaires dans son restaurant qui sert principalement les touristes étrangers.

Dô Trong Nghia, propriétaire du Nhât Long Café (allée 28, rue Nguyên Co Thach, arrondissement de Nam Tu Liêm, Hanoï), sait qu’il doit se tenir prêt à servir les clients supporters de l’Euro.

Phùng Chi Ninh, domicilié dans la rue Thai Thinh, arrondissement de Dông Da (Hanoï), fan de football et de l'équipe d'Angleterre confie qu’il ne peut suivre les matchs de l'Euro-2024 en direct et être à l’heure au travail : "Au lieu de rester éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour regarder tous les matchs, je me couche tôt et prends le temps de les revoir le lendemain pour ne pas perturber mon travail", explique-t-il.

Photo : Trung Kiên/CVN

De son côté, Nguyên Viêt Hoàng (quartier Phu Dô, arrondissement de Nam Tu Liêm, Hanoï), supporter de l'équipe d'Allemagne raconte : "Je me suis couché tôt et j’ai mis un réveil pour ne pas rater le match d'ouverture de l'Euro 2024 entre l’Allemagne et l’Écosse à 2 heures du matin le 15 juin (heure de Hanoï)".

"L'équipe allemande actuelle est très forte avec des stars comme Toni Kroos, Ilkay Gundogan, Thomas Muller. C’est donc une favorite du championnat", ajoute M. Hoàng.

Dans les rues de la capitale, les passants croisent des images de matchs sur les écrans de télévision des cafés et restaurants, ainsi que de nombreux supporters assistant à l’Euro. Les restaurants profitent de l'opportunité d'ouvrir leurs portes la nuit, attirant un grand nombre de clients venus pour regarder les matchs de football.

Photo : Trung Kiên/CVN

À chaque saison de Coupe du Monde ou d'Euro, les magasins de sport augmentent considérablement leurs revenus grâce aux amateurs de football à la "recherche" des maillots de leurs équipes et joueurs préférés.

Nguyên Tiên Sang, propriétaire du magasin My Dinh Sports (rue Lê Quang Dao, arrondissement de Nam Tu Liêm, Hanoï) confie qu’avant chaque grand tournoi comme la Coupe du Monde ou l'Euro, son magasin stocke systématiquement une grande quantité de maillots des équipes participantes, en particulier les équipes favorites capables de rester en compétition le plus longtemps possible.

"Depuis début juin, les ventes de maillots en magasin ont augmenté d'environ 20% et augmenteront probablement encore davantage dans les prochains tours", a ajouté M. Sang.

Nhung Giang/CVN