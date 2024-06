Hô Chi Minh-Ville

Le Salon international Vietnam Sport Show 2024 prévu en septembre

Le Salon international Vietnam Sport Show 2024 se tiendra du 26 au 28 septembre à Hô Chi Minh-Ville, réunissant plus de 350 entreprises de 12 pays et territoires.

Photo : ST/CVN

Vietnam Sport Show 2024 comportera 450 stands répartis dans quatre secteurs : santé et fitness, sports en plein air et loisirs, articles et installations de sport, vêtements de sport.

L'événement présentera les dernières avancées en matière d'équipements, de technologies et de services sportifs, attirant un large éventail d'entreprises, d'investisseurs et de passionnés de sport.

Des séminaires seront aussi organisés, permettant aux entreprises participantes de recueillir des informations approfondies sur les tendances du marché, la durabilité et les technologies émergentes dans l'industrie du sport et du divertissement, ainsi que sur la manière de maintenir un mode de vie sain.

Selon un rapport de Statista, le marché mondial des équipements sportifs a généré un chiffre d'affaires de 43,72 milliards d'USD en 2023. Il devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,35% entre 2024 et 2028. Statista souligne que le marché des équipements sportifs en Asie du Sud-Est a un TCAC de 6,45%, dépassant la moyenne mondiale.

Selon un rapport de Ken Research, de 2018 à 2023, le marché vietnamien du sport et du fitness a connu un TCAC de 19,5% de ses revenus. On prévoit qu’en 2024, le marché connaîtra une croissance de 2,9%.

Ces chiffres impressionnants mettent en évidence le potentiel de croissance du secteur au cours des prochaines années. Les entreprises ont donc besoin d'une plate-forme pour évaluer les préférences des consommateurs, obtenir des informations et favoriser la collaboration afin d'étendre leur présence sur le marché.

L'exposition devrait créer une plateforme permettant aux entreprises de consolider leur position et d'améliorer la visibilité de leur marque.

VNA/CVN