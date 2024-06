Sport

Basketball : la saison 9 du VBA s'ouvre avec un nouveau format

Cette saison, organisée par la Fédération vietnamienne de basketball et la Vietnam Basketball Joint Stock Company, promet d'être la plus excitante à ce jour, avec un nouveau format, six équipes ambitieuses et un fort engagement pour l'amélioration de l'expérience des fans.

La Ligue de basketball professionnelle du Vietnam 2024 rassemble six des meilleurs clubs du pays : Hanoi Buffaloes, Danang Dragons, Nha Trang Dolphins, Saigon Heat, Ho Chi Minh City Wings et Cantho Catfish.

Les équipes s'affronteront dans une saison régulière intense, avec un nombre accru de matchs par rapport aux années précédentes, pour décrocher le titre tant convoité.

Un format repensé pour plus de compétitions

La saison 2024 marque un changement important dans le format du tournoi. Au lieu d'un système de tour unique, les équipes s'affronteront en quatre tours pour déterminer le classement. Les quatre meilleures à l'issue de la phase de groupes se qualifieront pour les demi-finales, puis pour la grande finale.

Ce nouveau format promet une compétition plus serrée et plus excitante tout au long de la saison, avec chaque match comptant pour le classement final.

Autre nouveauté majeure de cette saison, le VBA se déroulera dans trois arènes : le Stade Tây Hô à Hanoï, le Stade Hô Xuân Huong à Hô Chi Minh-Ville et le Canadian International School - CIS Arena (également à Hô Chi Minh-Ville).

Ce choix vise à standardiser les conditions de jeu et à offrir une meilleure expérience aux fans.

Des défis économiques relevés

Malgré un contexte économique difficile, les organisateurs du VBA ont pris des mesures pour réduire les coûts et soutenir les équipes. Le nouveau format combinant des matchs aller-retour et un terrain à domicile commun devrait alléger les charges liées aux déplacements et à l'organisation des matchs.

Le match d'ouverture n'a pas déçu, avec une victoire convaincante du Saigon Heat, champion en titre, face aux Nha Trang Dolphins sur le score de 89 à 60.

Cette saison du VBA s'annonce prometteuse et pleine d'action. Avec un nouveau format, des équipes talentueuses et un engagement fort pour l'amélioration de l'expérience des fans, le VBA 2024 est un événement à ne pas manquer pour les amateurs de basketball au Vietnam.

Texte et photos : Quang Châu/CVN