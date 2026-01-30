JO-2026 : les noms des porte-drapeaux français dévoilés le 30 janvier

Deux hommes et deux femmes : l'identité des athlètes porte-drapeaux de la délégation française aux Jeux olympiques et paralympiques de Milan Cortina sera connue vendredi 30 janvier, au terme d'un vote par leurs pairs.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour porter l'étendard tricolore lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver le 6 février à Milan, deux femmes sont candidates, les snowboardeuses Chloé Trespeuch et Julia Nirani-Pereira.

Du côté des hommes, quatre sont en lice: le skieur alpin Clément Noël ainsi que les patineurs Guillaume Cizeron, Kévin Aymoz et Adam Siao Him Fa.

Le skieur Victor Muffat-Jeandet faisait initialement partie des candidats, mais il n'a au final pas été retenu dans la liste des 161 Bleus sélectionnés pour ces Jeux italiens.

Début janvier, Guillaume Cizeron avait évoqué devant la presse "l'honneur de représenter les couleurs de son pays", un "rôle dont le mot-clé est le partage" selon lui. Il avait également souligné que "ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu" de porte-drapeau issu du patinage, depuis Philippe Candeloro en 1998 à Nagano.

Lors de la cérémonie de clôture des JO qui se déroulera à Vérone le 22 février, deux autres sportifs porteront le drapeau français, qui auront été désignés vers la fin des Jeux par la Commission des athlètes de haut niveau (CAHN).

Le dispositif sera différent pour l'équipe de France paralympique : le binôme porte-drapeau sera présent à la cérémonie de clôture à Cortina le 15 mars, mais ne pourra pas être présent lors de la cérémonie d'ouverture à Vérone le 6 mars en raison de la distance avec les sites de compétition.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette spécificité "laisse le temps de briller sur la piste, puis de briller avec ce rôle à la fin", avait estimé début janvier la seule femme candidate, Cécile Hernandez, parasnowboardeuse en catégorie debout, dont ce seront les quatrièmes Jeux.

Chez les hommes concourent Lou Braz-Dagand (para ski alpin, catégorie assis), Jordan Broisin (para ski alpin, catégorie debout) ainsi que Maxime Montaggioni (para snowboard, catégorie debout).

Vendredi 30 janvier à 17h00, les comités olympique et paralympique français dévoileront les noms des quatre élus.

Pour les derniers Jeux d'hiver à Pékin en 2022, le skieur freestyle Kevin Rolland et la skieuse alpine Tessa Worley avaient été porte-drapeaux de la délégation olympique, tandis que le para-skieur nordique Benjamin Daviet avait porté le drapeau français lors des jeux paralympiques.

AFP/VNA/CVN