Niantic vend "Pokemon Go" au studio de Monopoly Go

Photo : AFP/VNA/CVN

Grâce à cette acquisition, les équipes de Pokemon Go, Pikmin Bloom et Monster Hunter Now vont rejoindre les studios de Scopely qui détient notamment Monopoly Go, Marvel Strike Force et Star Trek Fleet Command.

Lancé en 2016, Pokemon Go a été l'un des premiers à populariser la réalité augmentée, qui permet aux joueurs de visualiser les créatures virtuelles dans leur salon ou dans la rue, via la caméra de leur smartphone.

Plus de 20 millions de personnes vivant dans plus de 190 pays et régions y jouent toutes les semaines, d'après un communiqué de Scopely, filiale de Savvy Games Group, une entreprise de jeux vidéo et esport qui appartient au fonds public d'investissement saoudien (PIF).

"Avec l'activité de jeux de Niantic, notre catalogue va constituer l'une des plus grandes communautés de joueurs au monde, avec plus d'un demi-milliard de joueurs", s'est félicité Scopely.

Dans un message aux joueurs, l'entreprise a promis de fournir aux équipes de Niantic les "ressources" dont elles ont besoin et la "liberté d'innover" pour continuer à "donner corps à leur vision" et "rester fidèle" à l'esprit des jeux qu'elles ont créés.

Plus de 100 millions de personnes jouent aux jeux de Niantic, selon la société américaine, basée à San Francisco.

Dans son communiqué, elle a rappelé l'histoire de sa création par une petite équipe de Google, passionnée par la cartographie numérique et son potentiel dans le monde physique.

"Notre objectif était d'inciter les gens à explorer leur environnement et à créer des liens dans le monde réel, en particulier à une époque où les relations devenaient de plus en plus numériques", a indiqué Niantic.

Niantic a aussi annoncé la création d'une nouvelle entité, Niantic Spatial, qui compte aller encore plus loin dans le développement d'expériences qui brouillent la frontière entre l'environnement physique et les univers numériques.

Niantic voit en effet dans les progrès rapides de l'intelligence artificielle (IA) l'occasion de mettre sa technologie, des cartes numériques ultra sophistiquées, au service d'applications grand public et commerciales, en plus des jeux.

Dirigée par John Hanke, Niantic Spatial conservera certains de ses jeux en réalité augmentée, dont Ingress Prime, où les joueurs s'affrontent dans un conflit "caché tout autour de vous".

