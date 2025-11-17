Japon : contraction de l'économie de 1,8% en rythme annualisé au 3e trimestre

L'économie japonaise s'est contractée de 1,8% en rythme annualisé au troisième trimestre 2025, marquant sa première contraction en six trimestres, selon les données préliminaires publiées le 17 novembre par le gouvernement.

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Entre juillet et septembre 2025, le produit intérieur brut (PIB) réel, corrigé de l'inflation, a reculé de 0,4% par rapport aux trois mois précédents, selon le Bureau du Cabinet.

Ce recul du PIB était largement attendu, l'économie japonaise étant confrontée à une inflation persistante, à la faiblesse des dépenses privées et à la hausse des droits de douane américains.

Les exportations ont diminué de 1,2% par rapport à la période avril-juin, tandis que les importations ont baissé de 0,1%. Ainsi, la demande extérieure, soit les exportations moins les importations, a soustrait 0,2 point de pourcentage au PIB, expliquant la moitié de la baisse.

Parmi les autres composantes clés, la consommation privée, qui représente plus de la moitié de la production économique, a légèrement augmenté de 0,1%, tandis que les investissements des entreprises ont augmenté de 1,0%.

Xinhua/VNA/CVN