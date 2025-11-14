Berlin réduit la taxe sur les billets d'avion pour relancer le secteur

>> Alerte aux drones à Berlin : les vols suspendus pendant près de deux heures
>> Vietjet : lancement de centaines de milliers de billets à zéro dông
|La taxe allemande sur les billets d'avion visait à réduire le nombre de vols et donc les émissions de gaz à effet de serre.
|Photo : Reuters/VNA/CVN
"Nous avons décidé de revenir sur l'augmentation des taxes sur le transport aérien décidée en 2024 à partir du 1er juillet", a déclaré le dirigeant conservateur lors d'un point presse organisé à l'issue du comité de coalition.
La mesure devrait ainsi soulager le secteur aérien "pour un montant d'environ 350 millions d'euros", a avancé le chancelier.
"Nous voulons avant tout veiller à ce que l'industrie du transport aérien en Allemagne reprenne de l'élan et connaisse une reprise", a-t-il justifié.
L'Allemagne est "le seul pays en Europe, et au-delà, à ne pas encore avoir retrouvé les chiffres de trafic que nous avions avant la pandémie" de COVID-19, a ajouté M. Merz, qui veut "parvenir" à retrouver ce niveau.
La dernière hausse de la taxe allemande sur les billets d'avion est entrée en vigueur en mai 2024, sous le gouvernement du chancelier social-démocrate Olaf Scholz.
Son montant avait été porté à 15,53 euros (contre 12,48 euros auparavant) pour un vol court-courrier, 39,34 euros (contre 31,61 euros) pour un vol moyen-courrier et 70,83 euros (contre 56,91 euros) pour un long-courrier.
La taxe a rapporté environ 1,9 milliard d'euros à l'État l'an dernier.
Cette taxe visait également à réduire le nombre de vols et donc les émissions de gaz à effet de serre, alors le transport aérien représente 2,5% à 3% des émissions mondiales de CO2 dans le monde.
En réaction, deux compagnies aériennes à bas coûts, l'allemande Eurowings et l'irlandaise Ryanair, avaient dit à l'automne 2024 envisager de supprimer de nombreuses liaisons vers et depuis l'Allemagne, pointant du doigt une fiscalité jugée excessive.
APS/VNA/CVN