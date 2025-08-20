Le Japon veut se poser en alternative pour l'Afrique

Le Japon accueille mercredi 20 août des dirigeants africains pour une conférence sur le développement, se présentant comme une alternative à la Chine au moment où le continent face à une crise de la dette.

>> Le Japon va encourager la production de riz après les hausses de prix

>> Nagasaki : une cloche restaurée sonne pour marquer les 80 ans de la bombe atomique

>> Japon : un célèbre maître de la cérémonie du thé est mort à 102 ans

Photo : AFP/VNA/CVN

Des représentants d'environ 50 pays africains doivent participer à cette 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD) parmi lesquels les présidents nigérian Bola Tinubu, sud-africain Cyril Ramaphosa et kényan William Ruto ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.

Des émissaires du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal sont également attendus dans l'archipel pour ces trois jours d'échanges.

La conférence devrait également permettre des discussions sur d'éventuels accords de libre-échange entre le Japon et des pays africains, des garanties de prêt et des incitations à l'investissement pour les entreprises japonaises, selon les médias nippons.

Pour le Japon, l'Afrique représente une source d'opportunités en raison de sa population jeune et ses ressources naturelles.

"Nous discuterons de la manière dont nous pouvons tirer parti de ces ressources humaines et matérielles comme source de vitalité et les relier à la croissance du Japon et à la prospérité du monde", a affirmé le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba.

Le Japon devrait s'engager lors de cette conférence à former 30.000 experts en intelligence artificielle au cours des trois prochaines années pour promouvoir la numérisation dans l'industrie, a indiqué l'agence de presse japonaise Kyodo News.

AFP/VNA/CVN