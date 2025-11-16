France

Vins : les enchères de Beaune sous de fâcheux auspices

Hausse des droits de douane américains, ralentissement du marché chinois, " déconsommation " d’alcool : les enchères caritatives des vins des Hospices de Beaune, les plus anciennes au monde, s'ouvrent dimanche 16 novembre sous de fâcheux auspices.

"Oui, on est dans un climat mondial tendu" : Anne-Laure Helfrich, directrice marketing des Grands Chais de France, est bien obligée de reconnaître que, cette année, les acheteurs "sont un peu plus méfiants".

Le groupe, premier exportateur français de vins, avait acquis l'an dernier à Beaune 33 fûts pour le compte de ses clients, soit plus d'un million d'euros. "Mais cette année, on fait face à une déconsommation d'alcool. Des clients nous disent que, cette fois, ils n'achèteront peut-être pas un fût entier", dit-elle à l'AFP.

"Je ne pense pas qu'on ait des records ce dimanche", lâche Mme Helfrich, confirmant la fin de la flambée des prix qui avait atteint son pic en 2022, avec 29 millions d'euros de recettes.

Cette année-là, 802 "pièces" (un fût de 288 bouteilles de 75 cl) avaient été offertes aux enchères, contre 539 ce dimanche 16 novembre.

Les adjudications devraient donc rester sages, par ailleurs freinées par la hausse des droits de douane américains.

Le péril n'est pas en la demeure car "on s'adresse à des collectionneurs capables de mettre beaucoup d'argent", souligne Marie-Anne Ginoux, directrice générale de Sotheby's France, opérateur de la vente.

Mais, pour éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier, la maison d'enchères opère une diversification tous azimuts.

Cette année, six nouvelles villes seront ainsi au programme des 24 dégustations organisées pour attiser l'appétit des acheteurs : Abou Dhabi, Bangkok, Copenhague, Jakarta, Madrid et Sao Paulo.

"Des collectionneurs internationaux, du Brésil, du Mexique ou encore de Taïwan(Chine) prévoient de faire le voyage pour assister à la vente", se félicite Mme Ginoux.

Des acheteurs de 32 pays

Ainsi, plus de 700 acheteurs potentiels de 32 pays se presseront, dimanche dès 14h30, sous les Halles de la "capitale" des vins de Bourgogne, Beaune (Côte d'Or), face à l'Hôtel-Dieu médiéval aux tuiles vernissées, berceau des Hospices créés au XVe siècle.

Les enchères, Graal des plus grands connaisseurs de vins du monde entier, se tournent en particulier vers les marchés émergents de l'Asie, à l'heure où l'économie chinoise ralentit.

"La République de Corée, la Thaïlande, le Vietnam et l'Inde ont un énorme potentiel", souligne auprès de l'AFP la Sud-Coréenne Jeannie Cho Lee, dont l'embauche récente en tant que consultante de Sotheby's pour les Hospices témoigne du formidable boom de l'Asie.

"Les exportations de bourgognes ont bondi en Asie, en particulier en Chine où elles ont triplé de 2017 à 2024, alors que celles de bordeaux ont été divisées par deux depuis 2010-2012", souligne Jeannie Cho Lee.

L'essoufflement de la Chine pèse ainsi plus sur les bordeaux : "les riches Chinois ont des stocks de bordeaux mais moins de bourgognes, or ils doivent obligatoirement en avoir dans leur cave", explique Gina Hu, acheteuse à Beaune pour le compte de Chinois.

Vitrine mondiale du luxe, la vente est aussi un grand rendez-vous de la charité puisque les recettes vont à des Hospices qui gèrent toujours un établissement de santé d'un millier de lits.

Ne recevant aucun argent public pour leurs infrastructures, ils comptent sur les dons attribués depuis des siècles, en majorité sous la forme de vignes, d'où leur surnom d'"hôpital-vigneron".

Outre cette œuvre principale, les enchères réservent chaque année une pièce dite "de charité" à une autre cause. Cette fois, ce sera au profit de l'association EHCO (Enfance et Handicap en Côte d'Or) et de l'Institut Robert-Debré du Cerveau de l'Enfant.

L'adjudication de ce fût est traditionnellement le clou des enchères : son record a été établi en 2022 à 810.000 euros, soit environ 2.800 euros la bouteille.

Quatre stars, le DJ Martin Solveig, le réalisateur Cédric Klapisch et les acteurs Vincent Lacoste et Alice Taglioni auront pour mission de pousser cette enchère.

