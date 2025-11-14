Yquem, Romanée-Conti, Pétrus : 2.500 bouteilles du marquis de Lur-Saluces vendues aux enchères à Paris

Yquem, Romanée-Conti, Pétrus... Près de 2.500 bouteilles issues de la cave du marquis de Lur-Saluces, figure du vin français, ont été vendues aux enchères jeudi 13 novembre à Paris pour un total de 784.200 euros (frais inclus), soit le double de l'estimation initiale, selon l'expert Ambroise de Montigny.

Organisée par la maison Daguerre en collaboration avec Ambroise de Montigny, la vente s'est tenue à l'Hôtel Drouot dans une "salle bondée", s'est réjoui le spécialiste auprès de l'AFP.

"C'est plutôt un bon signe pour les ventes de vin qui sont généralement toutes dématérialisées", a-t-il souligné. "On a eu une belle clientèle australienne, américaine et asiatique" et également "quelques restaurants étoilés français", a-t-il précisé.

Toutes les bouteilles provenaient de la cave personnelle d'Alexandre de Lur-Saluces au château de Fargues (Gironde), propriété du marquis pendant près de six décennies jusqu’à sa mort en 2023 à l'âge de 89 ans.

L'essentiel de cette cave était constitué de millésimes de Château d'Yquem, seul premier cru supérieur de Sauternes, dans le Bordelais, dont il fut le président emblématique pendant plus de trente ans.

La collection couvre près d'un siècle, de 1928 à 2019.

"La différence de cette vente par rapport à d'autres en termes de vin, c'est qu'en principe, quand on vend une cave, on vend aussi bien des Bordeaux, des Bourgognes, des Sauternes... Là ce qui est mythique, c'est d'avoir 80% de la vente en Sauternes", a précisé Ambroise de Montigny.

Parmi les lots phares figuraient notamment des "crus rarissimes", comme des bouteilles de 1935 vendues entre 3.250 et 3.770 euros et une bouteille de 1946 adjugée 3.640 euros.

Outre les Sauternes, des crus Pétrus, Lafite Rothschild et Cheval Blanc ont également suscité l'enthousiasme des collectionneurs.

Le record a été atteint par un vin de Bourgogne, un flacon de Romanée-Conti de 1990 vendu 17.000 euros.

