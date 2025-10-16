Le Japon prévoit des tests de communications optiques à haut débit à Singapour

Le Japon prévoit de lancer une démonstration à grande échelle de communications optiques à haut débit à Singapour dès 2026 afin de tester les performances d'un réseau de données transfrontalier basé sur la technologie phare de NTT, le réseau optique et sans fil innovant (IOWN).

Selon Nikkei Asia, le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications souhaite promouvoir le système auprès des entreprises financières et pharmaceutiques basées à Singapour, jetant ainsi les bases des futures exportations de l'infrastructure de télécommunications japonaise.

La démonstration devrait impliquer NTT et d'autres partenaires, pour un investissement total du gouvernement et de l'industrie d'environ 10 milliards de yens (66 millions de dollars américains).

IOWN utilise une technologie de convergence optoélectronique qui remplace le traitement électrique par des signaux lumineux. Cette approche permet des communications plus rapides et de plus grande capacité tout en maintenant une consommation d'énergie et une latence faibles.

Le projet permettra de construire un réseau centré sur Singapour, reliant les centres de données de cette ville à des installations en Inde et au Japon. Les autorités et les entreprises utiliseront ce test pour vérifier si les avantages de la technologie peuvent être maintenus au-delà des frontières.

Le Japon espère que cet essai servira de tremplin à un déploiement plus large à Singapour et dans d'autres régions. La cité-État accueille de nombreuses multinationales et est active dans la recherche et le développement numériques.

Selon Statista, Singapour comptait 99 centres de données en mars 2025, soit le cinquième plus grand nombre de centres de données de la région Asie-Pacifique. Face aux inquiétudes concernant les pénuries d'électricité, le gouvernement a temporairement imposé un moratoire sur les nouveaux projets de centres de données. Parallèlement, la construction s'est accélérée en Indonésie et en Malaisie voisines.

Le ministère japonais des Communications encourage l'expansion des entreprises nationales à l'étranger afin de préserver le savoir-faire technologique du pays en matière de télécommunications.

La position du pays a été érodée par la montée en puissance de concurrents mondiaux, tels que le géant chinois des télécommunications Huawei, et l'on craint que la dépendance à des infrastructures étrangères ne représente un risque pour la sécurité nationale. Avec la généralisation prévue de la technologie 6G dans les années 2030, le Japon cherche à se réapproprier les infrastructures de communication de nouvelle génération.

