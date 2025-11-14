En nette baisse, Wall Street montre des signes d'inquiétude

La Bourse de New York a reculé jeudi 13 novembre, les questionnements autour des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) plombant les valeurs technologiques, tandis que les investisseurs ont réévalué aussi en baisse leurs anticipations de nouvelles diminutions des taux de la banque centrale américaine (Fed).

Au lendemain d'un record en clôture, le Dow Jones a perdu 1,65%. L'indice Nasdaq s'est replié de 2,29% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 1,65%.

Après 43 jours de "shutdown", le déblocage budgétaire aux États-Unis "est devenu un événement où l'on achète la rumeur et vend la nouvelle", c'est-à-dire qu'il avait déjà été intégré dans les cours ces derniers jours, a estimé Jose Torres, analyste d'Interactive Brokers.

Selon lui, "les investisseurs concentrent désormais leur attention sur les valorisations élevées des valeurs technologiques et sur une série de déclarations prudentes de la part des représentants de la Fed".

Comme plus tôt dans la semaine, les "Sept Magnifiques", surnom donné aux grands noms de la tech, ont fini majoritairement à la peine, à l'instar de Nvidia (-3,58%), Tesla (-6,64%) ou Alphabet (-2,89%).

Des doutes émergent parmi certains acteurs du marché "concernant la possibilité que les importantes dépenses d'investissement dans l'IA se traduisent par des rendements élevés", a souligné Jose Torres.

La compétition féroce pour le développement de l'IA générative a conduit les géants du secteur à multiplier leurs dépenses d'investissement, à coups de dizaines voire centaines de milliards de dollars.

En parallèle, les investisseurs craignent de plus en plus que la banque centrale américaine ne suspende sa politique de détente monétaire.

La présidente de la Fed de Boston Susan Collins, qui vote cette année sur les taux directeurs, a affirmé mercredi que "la barre (était) plutôt haute" pour envisager une nouvelle détente des taux à court terme, en ajoutant qu'elle voudrait d'abord s'assurer que l'inflation décélère "durablement".

Et jeudi 13 novembre, selon l'agence Bloomberg, un de ses collègues, Alberto Musalem, a exprimé un avis similaire, estimant que "la marge de manœuvre pour un nouvel assouplissement est limitée sans que la politique monétaire ne devienne trop accommodante".

Ces propos ont eu un fort impact chez les acteurs du marché, qui sont actuellement partagés quant à une nouvelle réduction des taux de la Fed en décembre, selon l'outil de veille CME FedWatch. Ils étaient pourtant plus confiants la veille.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain s'inscrivait autour de 4,12% vers 21h25 GMT contre 4,07% la veille.

Côté entreprises, Disney (-7,75% à 107,61 dollars) a été plombé par ses résultats du quatrième trimestre de son exercice comptable décalé.

Son chiffre d'affaires totalise 22,5 milliards de dollars (-0,5%), quand le marché attendait 22,8 milliards, un repli explicable notamment par les performances en demi-teinte des films des studios du groupe.

Le spécialiste des équipements de télécommunications Cisco (+4,62% à 77,38 dollars) a lui profité de ses performances financières, jugées encourageantes par les investisseurs.

Le géant américain du café Starbucks (-0,94% à 86,44 dollars) a cédé un peu de terrain, alors que des employés syndicalisés ont lancé jeudi 13 novembre une grève d'une durée indéterminée à travers les États-Unis.

