Japon : cinq Vietnamiens emportés par les vagues, protection consulaire activée

Le 21 mars, cinq stagiaires vietnamiens ont été emportés par les vagues près du brise-lames de Mikuni, dans la préfecture de Fukui. Deux ont été retrouvés, dont un décédé, tandis que trois restent portés disparus. L’ambassade du Vietnam au Japon a immédiatement activé la protection consulaire et collabore avec les autorités locales pour soutenir les victimes.

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Photo : CTV/CVN

Tôt dans la matinée du 21 mars, cinq Vietnamiens ont été emportés par les vagues près du brise-lames de Mikuni, dans la ville de Sakai, préfecture de Fukui (Japon).

À la mi-journée, les secours ont retrouvé deux personnes, dont l’une est hors de danger tandis que l’autre a été déclarée décédée. Trois autres restaient portées disparues.

Dès réception de l’information, l’ambassade du Vietnam au Japon a rapidement déployé des mesures de protection consulaire. Phan Tiên Hoàng, premier secrétaire et chef du Comité de gestion du travail de l’ambassade, a indiqué que la mission diplomatique était en contact étroit avec les autorités locales et coordonnait ses efforts avec l’Association des Vietnamiens de Fukui afin de suivre l’évolution de la situation et de soutenir les travailleurs concernés.

Selon les garde-côtes de Fukui, un appel d’urgence a été reçu vers 02h30 du matin, signalant que plusieurs membres d’un groupe de pêche étaient tombés à la mer. Ce groupe comprenait huit hommes, tous stagiaires techniques vietnamiens âgés de 20 à 30 ans. Alors qu’ils pêchaient près d’un phare situé sur le brise-lames, cinq d’entre eux ont été emportés par de fortes vagues.

Les opérations de sauvetage ont été immédiatement déployées, mobilisant des hélicoptères et des navires de patrouille. Dans la matinée, une personne a été secourue saine et sauve. Vers 10h00, une autre victime a été retrouvée inconsciente à environ 4,5 km du lieu de l’accident, mais n’a pas survécu.

La zone où s’est produit l’accident est interdite d’accès au public et était placée en alerte aux vagues au moment des faits. Des panneaux d’interdiction y étaient installés en raison des fortes vagues et de la configuration dangereuse des lieux, en particulier la nuit. Le non-respect de ces avertissements expose à des risques importants, notamment sur les brise-lames, souvent touchés par des vagues soudaines.

Respecter strictement les consignes de sécurité

Selon Saito Hidetoshi, spécialiste des accidents aquatiques et professeur à l’Université de technologie de Nagaoka, l’accident serait lié à une évolution rapide des conditions maritimes ainsi qu’à la dangerosité des houles longues.

D’après les données de l’Agence météorologique du Japon, aucune vague élevée n’a été observée environ six heures avant l’accident. Toutefois, la situation a rapidement changé, avec l’apparition de vagues de grande amplitude. Les houles longues peuvent sembler peu dangereuses en surface, tout en transportant une énergie considérable. En atteignant les zones peu profondes, ces vagues peuvent brusquement augmenter en hauteur, submergeant les infrastructures et emportant les personnes présentes.

Au printemps, les variations de la pression atmosphérique peuvent également modifier rapidement l’état de la mer, accentuant les risques.

Ce drame rappelle à la communauté vietnamienne au Japon l’importance de respecter strictement les consignes de sécurité et d’éviter les zones dangereuses, même pour des activités comme la pêche ou la promenade.

VNA/CVN