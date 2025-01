Entretien téléphonique entre les présidents égyptien et russe

Le président égyptien Abdel-Fattah Al-Sissi et son homologue russe Vladimir Poutine ont discuté par téléphone mardi 21 janvier des développements régionaux, en particulier de la situation dans la bande de Gaza.

M. Al-Sissi a rappelé les efforts déployés par l'Égypte depuis octobre 2023, en partenariat avec le Qatar et les États-Unis, pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza, précise la présidence égyptienne dans un communiqué.

M. Sisi a souligné que cet accord de cessez-le-feu et de libération des otages était le principal pilier du rétablissement du calme dans la région, mettant en avant les efforts égyptiens en cours pour assurer sa mise en œuvre et faciliter l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire à Gaza en quantités suffisantes, selon le communiqué.

Le président a également souligné l'importance d'efforts internationaux concertés pour assurer la mise en oeuvre de cet accord, qui conduirait au lancement d'une voie politique basée sur la solution à deux Etats en accord avec les résolutions internationales légitimes, ce qui est la seule voie menant à une sécurité et à une stabilité durables dans la région, selon cette même source.

De son côté, M. Poutine a souligné sa volonté constante de dialoguer et de se coordonner avec M. Al-Sissi, et exprimé sa reconnaissance pour le rôle décisif que l'Egypte a joué pour parvenir à cet accord de cessez-le-feu, ainsi que pour ses efforts constants en vue de maintenir la stabilité et la sécurité régionales, ajoute le communiqué.

Les deux dirigeants ont également discuté de la situation en Syrie. M. Al-Sissi a souligné le souhait de l'Égypte de préserver l'unité de la Syrie, l'intégrité de ses territoires et la sécurité de sa population, ainsi que la nécessité d'efforts régionaux et internationaux pour restaurer la stabilité en Syrie.

Ils ont également abordé les développements au Liban, les efforts pour restaurer la stabilité au Soudan et en Libye, ainsi que les développements de la crise prolongée en Ukraine, selon ce communiqué.

