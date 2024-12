Législatives en Irlande : comptage des voix en cours, les centristes en bonne position

Entamé dans la matinée à travers le pays, ce comptage, de longue durée du fait d'un mode de scrutin complexe, ne permettra pas d'avoir les résultats définitifs avant plusieurs jours.

Ce n'est qu'alors que la composition du Dail, la chambre basse du Parlement irlandais, où siègeront 174 députés, sera connue.

Selon un sondage de sortie des urnes publié vendredi soir, le parti nationaliste de gauche Sinn Fein de Mary Lou McDonald arriverait en tête (21,1%), devant le parti de centre droit du Premier ministre Simon Harris, le Fine Gael (21%), et le Fianna Fail (19,5%) du vice-premier ministre Micheal Martin.

Mais analystes et médias estiment samedi 30 novembre que ces deux derniers partis pourraient rester au pouvoir en formant une nouvelle coalition.

"La formation d'un gouvernement dépendra de la capacité de deux (des trois grands partis) à coopérer entre eux", et le Fianna Fail et le Fine Gael ont tous deux "exclu avec la plus grande fermeté toute participation à une coalition avec le Sinn Fein", commente pour l'AFP Lisa Keenan, politologue à l'université Trinity College Dublin.

Les sondages "suggèrent que le Fine Gael et le Fianna Fail seront en position de force pour reformer une coalition", souligne le quotidien Irish Times, qui note que le Sinn Fein pourrait "arriver en tête du vote populaire pour la seconde fois, mais passer encore cinq ans dans l'opposition".

Sa dirigeante ne s'en laisse pas compter pour autant: le Sinn Fein s'est vu confier "un mandat puissant et fort" et il discutera avec de potentiels partenaires de coalition "des possibilités de gouvernement", a déclaré Mary Lou McDonald à la presse, au centre de dépouillement de Dublin.

Il est encore "très tôt", "mais nous voyons la perspective d'un très fort finish" à ces élections, a pour sa part déclaré le Premier ministre Simon Harris, à Cork.

Le vice-Premier ministre, Micheal Martin, se disant lui "prudemment optimiste", même s'il est "encore trop difficile de prédire" quel parti arrivera premier.

Après les dernières élections, en 2020, remportées en nombre de voix par le Sinn Fein, ancienne aile politique du groupe paramilitaire IRA qui a combattu les Britanniques en Irlande du Nord pendant des décennies jusqu'à l'accord de paix de 1998, les deux partis centristes avaient formé une coalition gouvernementale avec les Verts.

Stabilité

Simon Harris avait dit vendredi s'attendre à "quelques jours fascinants" en raison du long processus de comptage des voix, après une campagne express de trois semaines, dominée par la crise du logement, le coût de la vie et l'immigration.

A 38 ans, celui qui était devenu le plus jeune chef du gouvernement irlandais lorsqu'il a succédé à Leo Varadkar en avril dernier, a connu une campagne difficile, mais son parti pro-européen et pro-entreprises a finalement bien résisté.

Durant la campagne, Fine Gael et Fianna Fail avaient fait valoir que le pays, qui dépend des investissements étrangers et des recettes fiscales provenant des géants de la tech et de la pharmacie, avait besoin de stabilité, dans un contexte économique et politique incertain.

Le Sinn Fein a lui perdu du terrain l'an dernier auprès de sa base populaire, en raison de sa position progressiste sur les questions sociales et sur l'immigration, devenue un enjeu électoral clé.

Mais il a remonté la pente en axant sa campagne sur le logement et en se présentant comme la seule alternative au Fine Gael et au Fianna Fail, qui se sont succédé au gouvernement depuis l'indépendance de l'Irlande vis-à-vis du Royaume-Uni en 1921.

L'Irlande a un système de représentation proportionnelle connu sous le nom de vote unique transférable.

Les électeurs classent les candidats de leur circonscription par ordre de préférence, leur favori étant marqué du numéro un. Ils peuvent voter pour autant de candidats qu'ils le souhaitent. Les candidats doivent atteindre un certain nombre de voix pour être élus.

Le dépouillement des bulletins de vote se fait en plusieurs tours.

Viendront ensuite les négociations pour former un gouvernement qui pourraient encore prendre du temps. En 2020, Micheal Martin était devenu Premier ministre plus de quatre mois après les élections. En 2016, il avait fallu plus de deux mois pour former un gouvernement.

